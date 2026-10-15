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FENERBAHČE - PARTIZAN

Istanbul, Ulker arena

Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baenja, Arno Padros

FENERBAHČE: Larkin, Bingam, Boldvin, Meli, Šanli, Horton Taker, Juzang, Forest, Ki, Klajburn, Šilds, Sargiunas. Trener: Šaras Jasikevičijus

PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja