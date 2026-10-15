FENERBAHČE - PARTIZAN 0:0
Evroliga
FENERBAHČE - PARTIZAN: Mogu li crno-beli u paklu Ulker arene da prekinu niz poraza u Evroligi?
Košarkaši Partizana u 6. kolu Evrolige gostuju Fenerbahčeu u Istanbulu.
Utakmica se igra od 19.45 u Ulker areni u Istanbulu.
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Sastavi
FENERBAHČE - PARTIZAN
Istanbul, Ulker arena
Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baenja, Arno Padros
FENERBAHČE: Larkin, Bingam, Boldvin, Meli, Šanli, Horton Taker, Juzang, Forest, Ki, Klajburn, Šilds, Sargiunas. Trener: Šaras Jasikevičijus
PARTIZAN: Olman, Džons, Vildosa, Tompson, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Pajola, Lovernj, Si. Trener: Đoan Penjaroja
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