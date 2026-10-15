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Košarkaš Fenerbahčea Trent Forest istakao je značaj oporavka između susreta i pripreme za novi izazov.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Očekuje nas još jedna utakmica u kojoj moramo da budemo fokusirani i potpuno koncentrisani. Nalazimo se u nedelji sa dve utakmice, zbog čega je važno da vodimo računa o svom telu, oporavimo se i budemo spremni da već sutra ponovo izađemo na teren".

Forest je uputio i poziv navijačima Fenerbahčea da podrže ekipu protiv crno-belih.

"Poruka za naše navijače: Dođite na utakmicu! Jedva čekamo da vas vidimo. Potrebna nam je vaša podrška kako bismo stigli do pobede".

Podsetimo Fenerbahče je pre dva dana savladao Žalgiris na svom terenu dok je Partizan poražen od Panatinaikosa.