Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20.00 časova dočekuju Pariz u okviru Evrolige, gde će tražiti svoj četvrti vezani trijumf. Crveno-beli ulaze u ovaj susret posle dramatične pobede nad Asvelom u Francuskoj (84:82), rešene pogotkom Krisa Džonsa uz zvuk sirene.

Očekivanja pred meč sa drugim francuskim predstavnikom izneo je trener Zvezde, Ibon Navaro.

"Najteže je ostati fokusiran na narednu utakmicu, posebno kada sve deluje crno ili belo. Nema prostora za opuštanje. Ako nismo dovoljno pametni da shvatimo da je pred nama još dug put, napravićemo veliku grešku. Moramo da se usredsredimo na stvari koje smo dobro radili, ali i na one koje nismo. Upravo te greške su veoma važne i moramo da ih ispravimo pred naredni meč. Kada igraš protiv ekipe koja zahteva toliko koncentraciju i truda, to je definitivno najteži deo", započeo je Španac.

Navaro se potom osvrnuo na segmente u igri koje tim mora hitno da popravi.

"Kontrola odbrane bila je prilično dobra u Lionu. Ipak, sutra nas očekuje veoma težak zadatak. U prvom poluvremenu naša odbrana bila je veoma loša, uz užasnu koncentraciju i greške u komunikaciji. Sutra ćemo se tokom utakmice naći u takvim situacijama 40 do 45 puta. Posle svakog pogođenog ili promašenog šuta, protivnik će pokušati da istrči kontru. Ako ne budete koncentrisani tokom svih 24 sekundi u svakom napadu i odbrani, pravićete greške, a oni su veoma dobra ekipa kada je reč o kažnjavanju takvih propusta".

1/8 Vidi galeriju Ibon Navaro na klupi Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Trener crveno-beli prokomentarisao je i debitantski nastup Nikole Đurišića.

"Mislim da mora da se prilagodi svojoj ulozi. On je neverovatan ofanzivni talenat, ali od njega tražimo nešto drugačije, nešto što je sposoban da pruži i za šta i sam smatra da može da uradi. Potrebno je samo da se prilagodi toj ulozi. Zadovoljan sam, ne toliko njegovom partijom, koliko energijom i koncentracijom koju je pokazao u određenim segmentima igre".

Iako serija pobeda podiže euforiju među navijačima, šef struke beogradskog tima nastoji da smiri strasti i zadrži fokus unutar tima.

"Sve se uvek svodi na očekivanja. Ne želim da kažem da je to slučaj samo sa našim navijačima, već da svi imaju velika očekivanja. Kada tri utakmice zaredom igramo kod kuće, a onda se stekne utisak da nismo ispunili očekivanja, odjednom je sve katastrofalno. Međutim, ne mogu da kontrolišem tuđa očekivanja. Ono na šta mogu da utičem jesu naša očekivanja, koncentracija, energija i igra. Na to moramo da budemo usredsređeni. Ako pomislimo da ćemo, samo zato što smo vezali tri pobede, sutra igrati protiv Pariza i očekivati laku utakmicu, napravićemo ogromnu grešku".

Navaro je analizirao i kvalitet narednog rivala, a ujedno je uputio i jasnu poruku publici.

"Pariz je, zapravo, jedna od ekipa koje iznude najviše izgubljenih lopti kod protivnika, jedna od onih koje postižu najviše poena posle takvih grešaka i među najboljima je u ofanzivnom skoku. Dolazimo posle utakmice protiv ekipe koja u proseku šutira 32 trojke po meču, dok ovi momci u proseku upućuju 36 takvih šuteva. Pritom, Pariz dolazi posle utakmice u kojoj je protivnik šutirao 40 trojki. Sve to zahteva koncentraciju i intenzitet. Ako budemo mislili da će dobra igra doći sama od sebe, samo zato što očekujemo da se to dogodi, napravićemo veliku grešku. Navijačima mogu da poručim da će ovo biti veoma duga utakmica. Protiv Pariza nikada ne možete unapred da otpišete meč niti da budete sigurni u pobedu, jer zbog ritma i brzine njihove igre rezultat može da se promeni za samo minut, kao što je kod njih bilo juče. Biće duga utakmica".

1/10 Vidi galeriju Trening košarkaša Crvene zvezde pred meč protiv Pariza Foto: Kurir Sport

Kada je reč o kadrovskoj situaciji, izveštaj sa treninga donosi novosti o Džonatanu Motliju i Ebuki Izunduu.

"Šutirao je, i dalje šutira, njegovo stanje je bolje. Ebuka je odradio 50 odsto treninga i nije izgledao loše. Naravno, igrač koji je na terenu ne može da bude potpuno spreman ako nije na 100 odsto, posebno Ebuka, koji je izuzetno energičan igrač. Ako nije potpuno spreman, neće biti deo tima".

Navaro je pohvalio i mentalnu snagu koju je ekipa pokazala u prethodnom okršaju.

"Možete to da nazovete karakterom, mentalnom snagom ili kako god želite. Ipak, posebno u drugom poluvremenu bilo je mnogo stvari koje su mogle da nas slome i bace na pod. Ali nismo odustali i nismo rekli da nam je dosta. Ekipa je nastavila da veruje u ono što radimo i, uprkos svemu tome, ostali smo na terenu i borili se do kraja. Srećom, uspeli smo da dođemo do pobede i to je verovatno ono čime sam najzadovoljniji. Ipak, moramo bolje da sprovodimo neke stvari na terenu, posebno u prvom poluvremenu, a vremenom ćemo biti i precizniji".

Za kraj, strateg Zvezde se osvrnuo na atmosferu u svlačionici i proces izgradnje tima.

"Hemija u ekipi je nešto za šta je potrebno mnogo vremena da se izgradi, a može da se uništi veoma brzo. Zato smo i dalje u procesu njenog učvršćivanja. Loši trenuci će doći, ovo je maraton. Odigrali smo tek petu utakmicu. Dogodiće se mnogo dobrih stvari, ali i mnogo loših, pa i užasnih. Što je hemija u ekipi jača, to ćemo biti stabilniji u takvim situacijama. Znate li da sam studirao hemiju? Ne, reč je o temeljima, vrednostima i tome koliko se tih vrednosti pridržavate u svemu što radite. Ne samo na terenu već i van njega. U odnosu sa vama, novinarima, sa navijačima, u svlačionici, na ručku, u barovima, na večeri, na aerodromu. Vrednosti definišu jednu ekipu i na terenu i van njega. One moraju da vam budu poput Biblije. Sve što radite mora da se zasniva na tim vrednostima. To je hemija", zaključio je trener crveno-belih.

Pogledajte i detalje sa treninga košarkaša Crvene zvezde...

BONUS VIDEO: