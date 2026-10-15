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Zvezda u vrhu, Partizan daleko iza! Kendrik Nan napravio je svoju projekciju konačnog plasmana u Evroligi, a mesta koja je namenio večitim rivalima sigurno neće proći nezapaženo. Dok se oporavlja od povrede kolena, bek Panatinaikosa zabavio se prognoziranjem završne tabele elitnog takmičenja.

1/8 Vidi galeriju Kendrik Nan Foto: Starsport, Stefanos Kyriazis / Zuma Press / Profimedia

Američki bek je u avgustu doživeo povredu kolena zbog koje je propustio početak sezone, ali to nije sprečilo Panatinaikos da odlično otvori takmičenje. Atinjani su, uprkos njegovom izostanku, nastavili da nižu pobede i u trenutku nastanka originalnog teksta imali maksimalan učinak od 5-0.

Pitanje koje se samo nameće jeste šta će tek biti kada se Nan vrati u sastav! Dok traje njegov oporavak, košarkaš je za klupski "TikTok" profil izneo svoje viđenje konačnog poretka Evrolige. A kada je reč o vrhu, nije bilo mnogo iznenađenja.

Panatinaikos prvi, Real i Olimpijakos odmah iza!

Nan je na prvo mesto postavio, naravno, svoj Panatinaikos, dok bi prema njegovoj prognozi iza atinskog velikana trebalo da se nađu Real Madrid i Olimpijakos. Četvrto mesto pripalo je Hapoelu iz Tel Aviva.

Među ekipama koje je svrstao u gornji deo tabele našli su se i Fenerbahče, Dubai i Anadolu Efes. Nanova prognoza tako pokazuje da očekuje veliku borbu za vrh, ali i da Panatinaikos vidi kao glavnog kandidata za sam vrh evropske košarke.

Zvezda u plej-ofu, a gde je smestio Partizan?

A onda dolazimo do dela koji će posebno zanimati navijače u Srbiji! Crvena zvezda zauzela je visoko osmo mesto na Nanovoj projekciji, što bi crveno-belima otvorilo vrata borbe za plej-of.

U takvom scenariju Zvezda bi imala priliku da se kroz plej-in domogne završnice, a eventualna prednost domaćeg terena mogla bi da bude značajan adut. Dobro je poznato koliko je teško gostujućim ekipama da igraju pred punom Beogradskom arenom.

Sa druge strane, Nan nije bio toliko optimističan kada je u pitanju Partizan. Crno-bele je smestio tek na 14. poziciju, što bi, prema njegovoj projekciji, značilo da ostaju daleko od mesta koja vode u plej-in i plej-of.

Takva prognoza sigurno neće oduševiti pristalice crno-belih, ali sezona je duga i konačan rasplet zavisiće od forme, zdravlja igrača i rezultata u nastavku takmičenja.