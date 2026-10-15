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Košarkaši Crvene zvezde održali su trening koji je bio otvoren za javnost i to pred meč šestog kola Evrolige protiv Pariza (petak, 20 časova).

Na treningu je bio i Ebuka Izundu, ali on neće igrati protiv Pariza, što je potvrdio i Ibon Navaro.

Pogledajte detalje sa treninga crveno-belih...

Trening košarkaša Crvene zvezde pred meč protiv Pariza Foto: Kurir Sport

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