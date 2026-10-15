Pogledajte detalje sa treninga crveno-belih...
Evroliga
ZAVIRITE U TRENING CRVENE ZVEZDE PRED MEČ PROTIV PARIZA! Ebuka Izundu je na parketu, ali... (GALERIJA)
- Crvena zvezda je odradila otvoren trening pred meč šestog kola Evrolige protiv Pariza, koji je na programu u petak u 20 časova.
- Ebuka Izundu je bio na parketu, ali neće igrati protiv Pariza, što je potvrdio i Ibon Navaro.
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Košarkaši Crvene zvezde održali su trening koji je bio otvoren za javnost i to pred meč šestog kola Evrolige protiv Pariza (petak, 20 časova).
Na treningu je bio i Ebuka Izundu, ali on neće igrati protiv Pariza, što je potvrdio i Ibon Navaro.
Pogledajte detalje sa treninga crveno-belih...
Trening košarkaša Crvene zvezde pred meč protiv Pariza Foto: Kurir Sport
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