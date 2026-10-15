DILEME NIJE BILO: Montero srušio bivši klub, pa pokupio MVP priznanje!
Košarkaš Olimpijakosa Žan Montero proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola Evrolige.
Olimpijakos je posle velikog preokreta i produžetka pobedio Valensiju sa 102:97, a jedan od najzaslužnijih bio je upravo Montero. ; Montero je protiv bivšeg kluba postigao 26 poena, uz pet skokova i dve asistencije, a iznudio 11 faulova što mu je na kraju donelo indeks korisnosti 35.
Košarkaš Makabija iz Tel Aviva Jam Madar ostvario je drugi najbolji indeks od 31, u porazu svog tima od Barselone (90:87). Madar je imao 22 poena, tri skoka, četiri asistencije i osam iznuđenih faulova.
Dario Šarić iz Efesa i Ante Žižić iz Bešiktaša zabeležili su indeks korisnosti 28, a listu najboljih u ovom kolu zaokružuje košarkaš Pariza Tajson Etijensa sa indeksom 27.
Kurir Sport / Beta
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