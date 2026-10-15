Olimpijakos je posle velikog preokreta i produžetka pobedio Valensiju sa 102:97, a jedan od najzaslužnijih bio je upravo Montero. ; Montero je protiv bivšeg kluba postigao 26 poena, uz pet skokova i dve asistencije, a iznudio 11 faulova što mu je na kraju donelo indeks korisnosti 35.