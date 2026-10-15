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Košarkaše Partizana večeras od 19.45 očekuje gostovanje Fenerbahčeu u okviru šestog kola Evrolige, a uoči ove utakmice Istanbul je zahvatilo snažno nevreme.

Sami igrači i stručni štab osetili su posledice loših vremenskih prilika, ali je situacija pod kontrolom. Ekipa je jutro iskoristila za šetnju gradom, niko iz delegacije nije bio ugrožen i nema nikakvih prepreka da se meč odigra po planu.

1/11 Vidi galeriju Košarkaši Partizana Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Najviše komplikacija bilo je u vazdušnom saobraćaju. Zbog nepogoda je avion koji je poleteo iz Beograda pre leta crno-belih morao da bude preusmeren, što je dovelo do kašnjenja leta kojim je ekipa Partizana otputovala za Tursku.

Tokom samog leta nije bilo neprijatnosti, ali su ih po sletanju dočekali jak vetar i pljusak. S obzirom na to da je hotel u kom su smešteni na većoj nadmorskoj visini, ekipa nije imala problema sa poplavama.

Fenerbahče u ovaj susret ulazi sa treće pozicije i učinkom 4:1, dok je Partizan trenutno osmi na tabeli uz skor 3:2.

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