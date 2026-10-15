HOROR NEVREME ZAHVATILO ISTANBUL, ŠTA SE DEŠAVA SA KOŠARKAŠIMA PARTIZANA?! Crno-beli u situaciji koju NISU OČEKIVALI pred okršaj sa Fenerom: Ovo su svi detalji!
- Istanbul je pogodilo snažno nevreme pred meč Fenerbahče - Partizan, a crno-beli su osetili posledice loših vremenskih uslova, ali je situacija pod kontrolom.
- Let Partizana za Tursku kasnio je zbog preusmerenog aviona iz Beograda, dok ekipa nije imala problema po sletanju ni u hotelu.
- Utakmica šestog kola Evrolige igra se večeras od 19.45, Fenerbahče je treći sa 4:1, a Partizan osmi sa 3:2.
Košarkaše Partizana večeras od 19.45 očekuje gostovanje Fenerbahčeu u okviru šestog kola Evrolige, a uoči ove utakmice Istanbul je zahvatilo snažno nevreme.
Sami igrači i stručni štab osetili su posledice loših vremenskih prilika, ali je situacija pod kontrolom. Ekipa je jutro iskoristila za šetnju gradom, niko iz delegacije nije bio ugrožen i nema nikakvih prepreka da se meč odigra po planu.
Najviše komplikacija bilo je u vazdušnom saobraćaju. Zbog nepogoda je avion koji je poleteo iz Beograda pre leta crno-belih morao da bude preusmeren, što je dovelo do kašnjenja leta kojim je ekipa Partizana otputovala za Tursku.
Tokom samog leta nije bilo neprijatnosti, ali su ih po sletanju dočekali jak vetar i pljusak. S obzirom na to da je hotel u kom su smešteni na većoj nadmorskoj visini, ekipa nije imala problema sa poplavama.
Fenerbahče u ovaj susret ulazi sa treće pozicije i učinkom 4:1, dok je Partizan trenutno osmi na tabeli uz skor 3:2.
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