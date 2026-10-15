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Loni Voker, američki košarkaš koji je nedavno ostao bez angažmana u Denver Nagetsima, na pragu je povratka u Evroligu! Kako stvari stoje, naredna stanica u njegovoj karijeri biće Bešiktaš, koji je iskoristio priliku da dovede zvučno pojačanje.

Voker je tokom leta imao nekoliko primamljivih ponuda evropskih klubova, ali mu je prioritet bio povratak u NBA ligu. U tome je uspeo, pošto je dobio priliku da zaigra za Denver, međutim, saradnja nije dugo potrajala. Nakon što su ga Nagetsi otpustili, otvorila se mogućnost za novi evropski izazov.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Bešiktaš je brzo reagovao i krenuo u realizaciju transfera, a dodatni nagoveštaj stigao je od njegovog agenta Miška Ražnatovića. Poznati košarkaški menadžer oglasio se na društvenoj mreži Iks zagonetnom porukom koja je privukla veliku pažnju:

„Ponoćna šetnja kroz Istanbul nikada nije bila uzbudljivija nego večeras.“

Ražnatović se poigrao prezimenom američkog košarkaša, koje na engleskom podseća na reč „šetnja“, i tako dodatno podgrejao spekulacije o Vokerovom dolasku u turski klub. Zvanična potvrda transfera očekuje se uskoro.

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević mogao bi da dobije značajno pojačanje u spoljnoj liniji. Voker već ima iskustvo igranja u Evroligi, pošto je prethodno nosio dresove Žalgirisa i Makabija iz Tel Aviva, a svojim napadačkim kvalitetima pokazao je da može da pravi razliku na najvišem evropskom nivou.

Dolazak Amerikanca bio bi važan potez za Bešiktaš, koji u dosadašnjem delu sezone nije uspeo da pronađe željeni kontinuitet. Turski tim je u prethodnom meču ubedljivo poražen od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 100:82, pa bi novo pojačanje moglo da donese dodatnu energiju i kvalitet u nastavku takmičenja.

U svom poslednjem evroligaškom angažmanu, u dresu Makabija, Voker je prosečno beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije po utakmici. Takva statistika jasno pokazuje kakav napadački potencijal Bešiktaš dobija ukoliko se transfer realizuje.