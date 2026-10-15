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Loni Voker, američki košarkaš koji je nedavno ostao bez angažmana u Denver Nagetsima, na pragu je povratka u Evroligu! Kako stvari stoje, naredna stanica u njegovoj karijeri biće Bešiktaš, koji je iskoristio priliku da dovede zvučno pojačanje.

Voker je tokom leta imao nekoliko primamljivih ponuda evropskih klubova, ali mu je prioritet bio povratak u NBA ligu. U tome je uspeo, pošto je dobio priliku da zaigra za Denver, međutim, saradnja nije dugo potrajala. Nakon što su ga Nagetsi otpustili, otvorila se mogućnost za novi evropski izazov.

Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Bešiktaš je brzo reagovao i krenuo u realizaciju transfera, a dodatni nagoveštaj stigao je od njegovog agenta Miška Ražnatovića. Poznati košarkaški menadžer oglasio se na društvenoj mreži Iks zagonetnom porukom koja je privukla veliku pažnju:

„Ponoćna šetnja kroz Istanbul nikada nije bila uzbudljivija nego večeras.“

Ražnatović se poigrao prezimenom američkog košarkaša, koje na engleskom podseća na reč „šetnja“, i tako dodatno podgrejao spekulacije o Vokerovom dolasku u turski klub. Zvanična potvrda transfera očekuje se uskoro.

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević mogao bi da dobije značajno pojačanje u spoljnoj liniji. Voker već ima iskustvo igranja u Evroligi, pošto je prethodno nosio dresove Žalgirisa i Makabija iz Tel Aviva, a svojim napadačkim kvalitetima pokazao je da može da pravi razliku na najvišem evropskom nivou.

Dolazak Amerikanca bio bi važan potez za Bešiktaš, koji u dosadašnjem delu sezone nije uspeo da pronađe željeni kontinuitet. Turski tim je u prethodnom meču ubedljivo poražen od Hapoela iz Tel Aviva rezultatom 100:82, pa bi novo pojačanje moglo da donese dodatnu energiju i kvalitet u nastavku takmičenja.

U svom poslednjem evroligaškom angažmanu, u dresu Makabija, Voker je prosečno beležio 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,3 asistencije po utakmici. Takva statistika jasno pokazuje kakav napadački potencijal Bešiktaš dobija ukoliko se transfer realizuje.

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Bešiktaš promašio za pobedu Izvor: Arena Sport