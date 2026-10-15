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Dvejn Vašington predvodio je Bajern do trijumfa nad Efesom u Istanbulu rezultatom 101:93 i konačno stavio tačku na crnu seriju u elitnom evropskom takmičenju.

Nekadašnji bek Partizana dočekao je novu pobedu u Evroligi, i to u velikom stilu. Amerikanac je bio najefikasniji igrač Bajerna u gostujućem trijumfu nad Efesom, postigavši 21 poen i dodavši dve asistencije.

Ipak, iza ovog rezultata krije se zanimljiva priča. Vašington je na pobedu u elitnom evropskom takmičenju čekao još od 12. decembra 2025. godine, kada je u dresu Partizana učestvovao u trijumfu crno-belih nad Crvenom zvezdom rezultatom 79:76.

Tada je bio jedan od junaka večitog derbija sa čak 25 poena, ali je nakon toga usledio dug i frustrirajući period bez evroligaškog slavlja.

1/5 Vidi galeriju Dvejn Vašington u dresu Bajern Minhena Foto: Pressefoto Rudel/Nico Bauhof / imago sportfotodienst / Profimedia

Od derbija do crne serije

Posle pobede nad Zvezdom usledio je niz od čak osam poraza u njegovim nastupima u Evroligi sa Partizanom, a promena sredine i dolazak u Bajern nisu odmah doneli preokret kojem se nadao.

Bavarci su u prvom kolu savladali Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 86:84, ali Vašington tada nije bio u sastavu. U narednim utakmicama usledili su porazi od Fenerbahčea (100:76), Partizana i Virtusa.

Posebno je zanimljivo da je Amerikanac u duelima sa Fenerbahčeom i Partizanom postigao ukupno 40 poena, ali ni njegove odlične individualne partije nisu bile dovoljne da Bajern izbegne poraze.

Crni niz Vašingtona:

17.12.2025. Partizan – Virtus 68:86, 14 poena

19.12.2025. Žalgiris – Partizan 109:68, 17poena

26.12.2025. Partizan – Makabi 87:112, 8 poena

30.12.2025. Valensija – Partizan 86:73, 7 poena

9.1.2026. Barselona – Partizan 88:70, 20 poena

14.1.2026. Partizan – Olimpijakos 66:104, 28 poena

13.2.2026. Partizan – Real Madrid 73:77, 13 poena

25.2.2026. Fenerbahče – Partizan 81:78, 15 poena

29.9.2026. Fenerbahče – Bajern 100:76,20 poena

2.10.2026. Bajern – Partizan 84:86, 20 poena

8.10.2026. Bajern - Virtus 87:94, 18 poena

Čekanju je konačno došao kraj u Istanbulu!

Vašington zatrpao koš Efesa

Bajern je protiv Efesa slavio sa 101:93, a Vašington je još jednom pokazao koliko može da bude opasan kada pronađe pravi ritam. Pogodio je pet od šest šuteva za dva poena, tri od šest pokušaja za tri poena i oba slobodna bacanja.

Podršku je imao u Andreasu Obstu, koji je susret završio sa 20 poena, dok je značajan doprinos pobedi minhenskog tima dao i ostatak ekipe.

Na drugoj strani, Dario Šarić je sa 21 poenom bio među najzapaženijim igračima Efesa. Pejn je dodao 18, a Strazel 15 poena.

Bajern je posle neizvesne prve četvrtine preuzeo kontrolu i uspeo da odbije nalete domaćina u završnici. Efes je u nekoliko navrata pokušao da se vrati u meč, ali su Bavarci sačuvali prednost i stigli do drugog trijumfa u sezoni.

Za Vašingtona je, međutim, ova pobeda mnogo više od još jednog uspeha u ligaškoj tabeli. Posle dugog čekanja, serije poraza i nekoliko utakmica u kojima je njegov poenterski učinak ostao bez pravog rezultatskog efekta, bivši bek Partizana konačno je dočekao razlog za slavlje u Evroligi.