Susret je na programu u četvrtak od 19:45...
Evroliga
CRNO-BELI NA PAKLENO TEŠKOM GOSTOVANJU: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Fenerbahče - Partizan
- Partizan u četvrtak od 19:45 igra jedno od najtežih gostovanja u Evroligi, protiv Fenerbahčea u Istanbulu.
- Direktan prenos meča biće na televiziji Arena Sport Premium 2, a tok utakmice možete pratiti i na lajv-blogu na portalu Kurir.rs.
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Košarkaše Partizana čeka jedno od najtežih gostovanja u Evroligi i crno-beli će na noge ekipi Fenerbahčea.
Partizan - Fenerbahče Foto: @starsport
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Susret je na programu u četvrtak od 19:45, sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 2.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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