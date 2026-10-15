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Košarkaše Partizana čeka jedno od najtežih gostovanja u Evroligi i crno-beli će na noge ekipi Fenerbahčea.

Partizan - Fenerbahče Foto: @starsport

Susret je na programu u četvrtak od 19:45, sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na televiziji Arena Sport Premium 2.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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01:27
Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir