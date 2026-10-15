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Američki bek posle rastanka sa Denver Nagetsima ponovo stiže na evropsku scenu, a prema navodima grčkih medija, gledaćemo ga u dresu ambicioznog turskog kluba!

Veliki preokret u karijeri Lonija Vokera! Nekadašnji NBA bek, koji je prethodnih sezona pokazao da može da bude jedan od najopasnijih napadača u Evroligi, ponovo će zaigrati na Starom kontinentu. Kako prenosi grčki novinar Sotiris Vetakis, Voker će karijeru nastaviti u Bešiktašu, koji sa klupe predvodi srpski stručnjak Dušan Alimpijević.

Vest je odjeknula evropskom košarkaškom scenom, posebno zbog činjenice da se Voker tokom leta dovodio u vezu i sa beogradskim Partizanom. Ipak, prema pomenutim informacijama, od njegovog dolaska među crno-bele iz Humske neće biti ništa, pošto je Istanbul naredna stanica u njegovoj karijeri.

1/5 Vidi galeriju Loni Voker Foto: Cyril Lestage / Zuma Press / Profimedia, Marko Dimic/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

Od NBA lige do Istanbula

Voker je imao priliku da se izbori za mesto u Denver Nagetsima i tako postane saigrač Nikole Jokića. U septembru je potpisao takozvani dvosmerni ugovor sa ekipom iz Kolorada, ali se saradnja završila otkazom, čime je otvoren prostor za njegov povratak u evropsku košarku.

Amerikanac odlično poznaje prilike na Starom kontinentu. Prethodno je ostavio značajan trag u Žalgirisu i Makabiju iz Tel Aviva, gde je svojim napadačkim kvalitetima skrenuo pažnju na sebe i pokazao da može da pravi razliku na evroligaškom nivou.

Alimpijević dobija ozbiljno pojačanje

Dolazak Vokera mogao bi da predstavlja veliki dobitak za Bešiktaš, ali će srpski trener morati pažljivo da uklopi novog igrača u postojeći sistem. Reč je o beku koji voli loptu u rukama i kojem je potrebno dosta prostora i poseda kako bi do izražaja došao njegov napadački arsenal.

U spoljnoj liniji očekuje ga ozbiljna konkurencija. Za minute će se boriti sa Entonijem Braunom, Džejlenom Nouelom i Skotijem Vilbekinom, dok je tu i iskusni turski reprezentativac Furkan Korkmaz.

Bešiktaš je sezonu u Evroligi otvorio sa dve pobede i tri poraza, a eventualni dolazak igrača Vokerovog kalibra mogao bi da donese novu dimenziju njegovoj igri.

Jedno je sigurno - ako se transfer realizuje kako je najavljeno, Evroliga bi ponovo mogla da dobije jednog od svojih najatraktivnijih individualnih napadača. Ostaje da se vidi koliko će mu vremena biti potrebno da se uklopi u novu sredinu i koliko daleko Bešiktaš može da dogura sa takvim pojačanjem.