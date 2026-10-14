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Virtus je tako uspeo da stigne do treće pobede ove sezone, treće uzastopne u Evroligi, dok je Pariz zabeležio i četvrti poraz.

Parižanima se osetio izostanak povređenog Ifija, falilo je napadačke kreacije i probojnosti, posebno se to videlo tokom druge četvrtine kada je ekipa postigla svega 12 poena uz veoma, veoma slabe procente šuta.

No, vratio se Pariz u trećoj četvrtini, Etijen je počeo da pogađa trojke, uspeli su da svedu greške na minimum i da vode sa poenom prednosti.

Početkom poslednje deonice Mur je zaigrao sjajno, Virtus je imao i +6, ali je u poslednja dva minuta viđena potpuna drama.

Prvo je Alston pogodio trojku za 89:92, da bi Etijen pogodio nemoguću trojku za 92:92. Na 40 sekundi do kraja Frejžer pogađa novu trojku za 92:95. U dramatičnoj završnici, Virtus je imao 94:96, Pariz je imao zadnji napad, a Etijen je uzeo šut za pobedu i promašio je!

Alston je imao 23 poena, Voren 19, Mur 14. Na drugoj strani Etijen 23 poena, šutnuo je čak 17 trojki, pogodio 7.

Pariz u narednom kolu u petak od 20 časova gostuje Crvenoj zvezdi u Beogradu,