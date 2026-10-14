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Bavarci su veoma raspoloženi bili večeras na gostovanju u Istanbulu, posebno u šutu za tri poena i to je na kraju odnelo prevagu.

Ponovo su Vašington i Obst nosili napad Bajerna, bili su sjajni u šutu za tri poena.

Izuzimajući prvu deonicu gde je Efes u nekoliko navrata imao minimalnu prednost, Bajern je bio taj koji je uglavnom vodio, a od druge četvrtine više nije ispuštao vođstvo.

Šarić na kraju najefikasniji sa 21 poenom, Pejn je dodao 18, Strazel 15 kod poraženog tima. Na drugoj strani Dvejn Vašington 21, Obst 20. Vladimir Lučić je imao 6 poena.

Bajern sada ima dve pobede i tri poraza, a Efes pobedu i četiri poraza.

U sledećem kolu Bajern će u četvrtak u Istanbulu igrati protiv Bešiktaša, a Efes će igrati protiv Žalgirisa u Kaunasu.