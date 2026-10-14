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Hapoel su predvodili srpski košarkaš Vasilije Micić sa 16 poena, tri skoka i tri asistencije i Elajdža Brajant sa 16 poena.

Amir Kofi pobedi je doprineo sa 15 poena i sedam skokova, Zek Ledej sa 15 poena i šest skokova, a Antonio Blejkni sa 15 poena.

U ekipi Bešiktaša, koju sa klupe predvodi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević, najefikasniji je bio Ante Žižić sa 17 poena, uz devet skokova i četiri asistencije.

Judžin Omoruji dodao je 12 poena, Venjen Gebrijel 10 poena i pet skokova, a Skoti Vilbekin devet poena.

Hapoel ima tri pobede i dva poraza, a Bešiktaš dve pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Hapoel će u četvrtak igrati protiv Panatinaikosa u Atini, a Bešiktaš će dočekati Bajern.

(Beta)