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Partizan je ubedljivo poražen od Panatinaikosa a centar crno-belih Kevarijus Hejz smatra da ekipa mora da pronađe pravi ritam i vrati samopouzdanje.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Američki košarkaš bio je najefikasniji u Partizanu sa 10 poena i tri skoka za 21 minut na parketu, ali nije uspeo da pomogne svom timu da izbegne novi neuspeh.

"Moramo da prihvatimo poraz kao muškarci i nastavimo dalje. U košarci se stvari brzo menjaju. Imali smo loše šutersko veče i osećaj je da smo odigrali mnogo lošije nego što smo mogli", rekao je Hejz.

Centar crno-belih veruje da poslednji rezultati ne odražavaju pravi kvalitet ekipe, ali je svestan da Partizan mora da podigne nivo igre.

"Imali smo utakmice u kojima smo veoma dobro šutirali, ali mislim da su poslednje dve pokazale da trenutno ne igramo na nivou na kojem možemo. Verujem da ćemo, kako sezona bude odmicala, ponovo pronaći ritam i doći tamo gde želimo da budemo", istakao je Hejz.

Posebno je stao uz saigrače koji se nalaze u šuterskoj krizi, poručivši im da ne gube veru u sebe.

"Važno je da znaju da mogu mnogo bolje. Ljudi oko njih ih poznaju i veruju u njih. Vidimo koliko naporno rade i kako na treninzima pogađaju po stotinu šuteva, pa i više. Zato samo nastavite da šutirate. Doći će i to. Sačuvajte samopouzdanje i dobre stvari će se dogoditi", poručio je centar Partizana..

Hejz smatra da je najvažnije da ekipa bude spremna za duel sa aktuelnim šampionom i pruži maksimum.

"Važno je da razumemo njihove prednosti i slabosti. Izaći ćemo na teren i igrati košarku, kao što uvek radimo. I oni su samo igrači, baš kao i mi. Moramo jednostavno da pružimo maksimum", zaključio je Hejz.

Utakmica se igra u četvrtak od 19.45 časova u Istanbulu.