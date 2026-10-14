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18:25

2. četvrtina

Crvena zvezda je stekla devet poena prednosti u prvoj četvrtini - 25:16.

Sjajno je Zvezda otvorila drugu četvrtinu. Dugalić i Katanić pogađaju brza četiri poena za 29:16.

Crveno-bele održava prednost, ali su stale u napadu. Gošće to koriste da smanje na 29:22 u 15. minutu. 

18:02

1. četvrtina

Trojkom Spanu Zvezda je otvorila ovaj meč - 3:0.

Usledila je serija gošći preko Ben Abdelkade za 3:6 posle dva i po minuta igre.

Serijom 6:0 Zvezda je povela u 10. minutu sa 18:14.

Neverovatna trojka Dorijan Dahan Sujić uz zvuk sirene za 25:16 posle 10 minuta igre.

16:20

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - MEHELEN

Hala: Hala Sportova "Ranko Žeravica"

Sudije: Mendoza, Matuševska, Martinakos

CRVENA ZVEZDA: Nevena Naumčev, Ivana Katanić, Alija Kolijer, Dorijan Dahan Sujić, Loren Šerf, Savana Vilkinson, Sofija da Silva, Artemis Spanu, Romi Levi, Teodora Turudić, Angela Dugalić, Destani Henderson. Trener: Marina Maljković

MEHELEN: Bah, Ben Abdelkader, De Šriver, Devarevere, Hujbens, Kabongo, Malkoč, Nuvelars, Norberg, Parham, Resimon, Statis, Salivan. Trener: Arvid Diels