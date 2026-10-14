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Košarkaški klub ženski Crvena zvezda od 18 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" igra prvu utakmicu u okviru grupe B Evrolige.

Rival crveno-belim damama biće belgijski Mehelen.

1/8 Vidi galeriju Crvena zvezda - Mehelen, ženska košarka Foto: @starsport

Utakmica protiv Belgijanki predstavlja poseban trenutak za klub, i uopšte srpsku žensku košarku, s obzirom da Crvena zvezda nakon 36 godina ponovo nastupa na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.

Tim Marine Maljković je do grupne faze stigao kroz kvalifikacije u kojima je morao da ostvari dve pobede u gostima. Prvo je savladan Žabini u Brnu, a potom i Miškolc, prenosi portal kosarka24.