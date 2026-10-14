CRVENA ZVEZDA - MEHELEN: Neverovatna trojka Sujić, dominacija crveno-belih dama
Košarkaški klub ženski Crvena zvezda od 18 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" igra prvu utakmicu u okviru grupe B Evrolige.
Rival crveno-belim damama biće belgijski Mehelen.
Utakmica protiv Belgijanki predstavlja poseban trenutak za klub, i uopšte srpsku žensku košarku, s obzirom da Crvena zvezda nakon 36 godina ponovo nastupa na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.
Tim Marine Maljković je do grupne faze stigao kroz kvalifikacije u kojima je morao da ostvari dve pobede u gostima. Prvo je savladan Žabini u Brnu, a potom i Miškolc, prenosi portal kosarka24.
U grupi su još turski Galatasaraj i italijanski Skio.
2. četvrtina
Crvena zvezda je stekla devet poena prednosti u prvoj četvrtini - 25:16.
Sjajno je Zvezda otvorila drugu četvrtinu. Dugalić i Katanić pogađaju brza četiri poena za 29:16.
Crveno-bele održava prednost, ali su stale u napadu. Gošće to koriste da smanje na 29:22 u 15. minutu.
1. četvrtina
Trojkom Spanu Zvezda je otvorila ovaj meč - 3:0.
Usledila je serija gošći preko Ben Abdelkade za 3:6 posle dva i po minuta igre.
Serijom 6:0 Zvezda je povela u 10. minutu sa 18:14.
Neverovatna trojka Dorijan Dahan Sujić uz zvuk sirene za 25:16 posle 10 minuta igre.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - MEHELEN
Hala: Hala Sportova "Ranko Žeravica"
Sudije: Mendoza, Matuševska, Martinakos
CRVENA ZVEZDA: Nevena Naumčev, Ivana Katanić, Alija Kolijer, Dorijan Dahan Sujić, Loren Šerf, Savana Vilkinson, Sofija da Silva, Artemis Spanu, Romi Levi, Teodora Turudić, Angela Dugalić, Destani Henderson. Trener: Marina Maljković
MEHELEN: Bah, Ben Abdelkader, De Šriver, Devarevere, Hujbens, Kabongo, Malkoč, Nuvelars, Norberg, Parham, Resimon, Statis, Salivan. Trener: Arvid Diels