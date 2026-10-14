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Hauard je potpisao dvogodišnji ugovor sa Zenitom iz Sankt Peterburga.

1/4 Vidi galeriju Markus Hauard Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, EPA/Filip Singer

Američki bek tako završava poglavlje u Vitoriji, gde je proveo više od četiri godine i izrastao u jednog od najprepoznatljivijih napadača evropske košarke.

Hauard je u sezoni 2023/24. bio najbolji strelac Evrolige, ali početak nove takmičarske godine doneo mu je znatno drugačiju ulogu.

Njegova minutaža bila je značajno smanjena, što se odrazilo i na učinak na parketu. U prva tri evroligaška nastupa ove sezone beležio je prosečno 4,7 poena, uz svega desetak minuta igre po utakmici.

Situacija je dodatno postala jasna kada ga trener nije uvrstio u sastav za duele sa Bešiktašem i Dubaijem, nakon čega su se pojačale spekulacije o njegovom odlasku.

Novi izazov čeka ga u Zenitu, gde će ponovo sarađivati sa Duškom Ivanovićem.

Iskusni crnogorski stručnjak tako će dobiti na raspolaganje igrača koji je već dokazao da može da pravi ogromnu razliku u napadu, a ostaje da se vidi koliko brzo će Hauard uspeti da se prilagodi novoj sredini i vrati na nivo koji ga je učinio jednim od najopasnijih strelaca u Evropi.