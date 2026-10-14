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Košarkaški klub Partizan najavio je za četvrtak puštanje u prodaju ulaznica za prvi ovosezonski večiti derbi u Evroligi.

Partizan i Crvena zvezda na programu je 22. oktobra u 20.45.

1/21 Vidi galeriju Partizan - Panatinaikos, Evroliga 13.10.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"U četvrtak, 15. oktobra od 17 časova počinje prodaja dnevnih ulaznica za prvi evroligaški derbi u sezoni 2026/27.

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu 22. oktobra u Beogradakoj areni od 20:45, a pravo da kupe dnevne ulaznice imače samo članovi KK Partizan sa plaćenom članarinom za sezonu 2026/27.

Prodaja će se vršiti putem korisničkih profila, gde će od 15.10. u 17 časova biti dostupna raspoloživa mesta. Kao i do sada, jedan član može kupiti maksimalno četiri ulaznice", navodi se u saopštenju Partizana.

Prema nezvaničnim informacijama Monda na tribinama će se naći i navijači Crvene zvezde.

Ovako se kreću cene karata:

Nivo 400 bočno/zapad - 3.000 dinara

Nivo 400 centar - 3.500 dinara

Friends and family - 6.000 dinara

Standard 1 - 10.000 dinara

Dražen Dalipagić - 12.000 dinara

Duško Vujošević 13.000 dinara

Dražen Dalipagić gold - 16.500 dinara

Duško Vujošević gold - 17.500 dinara

Court side VII - 10.000 dinara

Court side VI - 12.500 dinara

Court side V - 15.000 dinara

Court side IV - 20.000 dinara

Court side III - 25.000 dinara

Court side II - 40.000 dinara

Court seat IV - 40.000 dinara

Court seat III - 50.000 dinara

Sky box (stajaće) - 20.000 dinara

Sky box (sedeće) - 30.000 dinara