Slušaj vest

Samo dva dana nakon poraza od Panatinaikosa, košarkaši Partizana gostovaće ekipi Fenerbahčea u meču šestog kola Evrolige.

Susret u Istanbulu na programu je u četvrtak od 19.45, a svoja očekivanja pred okršaj sa Fenerom izneo je košarkaš Partizana Alesandro Pajola.

"Sigurno je da smo svi tužni posle sinoćne utakmice i želimo reakciju. Raspored takmičenja je težak, ali nam daje priliku da odmah pokažemo reakciju. Očekujemo tešku utakmicu, ali imamo priliku da ostvarimo veliku pobedu. Prvo moramo da naučimo lekcije iz poslednje utakmice i da se odmorimo za sutrašnji meč", rekao je Italijan.

1/4 Vidi galeriju Alesandro Pajola u dresu Partizana Foto: Vatroslav Hladny ©/2026 Vatroslav Hladny/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako ekipa reaguje na dva poraza posle tri uvodne pobede u takmičenju?

"Svi su ovde iskusni igrači, kao i stručni štab, pa znamo da je Evroliga maraton, a ne sprint. Posle prve tri pobede ništa nije bilo gotovo za nas, nismo osvojili ništa. Evroliga je takva, uvek možete i gore i dole, a mi treba da nastavimo da igramo i verujemo jedan drugome, treneru i stručnom štabu. Ovo je veoma dugačak maraton i imamo šansu da napredujemo".

Nije lako

"Teško je, ali volimo da igramo uprkos teškim okolnostima. Mislim da to rade dobri timovi, uvek nalaze razloge i motivaciju da pređu svoje granice. Fale nam neki igrači, ali tu smo da se borimo i da damo sve od sebe na svakoj utakmici. Želimo da unapredimo našu igru i hemiju, te da ostvarujemo pobede".

"Imamo sve što je potrebno da pobedimo u Istanbulu. Naravno, radi se o jednom od najboljih timova u Evroligi, veoma iskusnoj i talentovanoj, vođenom dobrim trenerom… To je jedno od najtežih gostovanja, ali imamo sve što je potrebno da odigramo dobru utakmicu. Želimo da damo sve od sebe i da odgovorimo na jučerašnji poraz, pa ćemo na kraju videti rezultat na semaforu", rekao je košarkaš Partizana Alesandro Pajola.

Bonus video: