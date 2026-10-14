PENJAROJA OTKRIO NOVI PROBLEM PARTIZANA! Nakon Panatinaikosa crno-beli odmah kreću na pakleno težak put, ali...
- Đoan Penjaroja najavio je težak duel Partizana sa Fenerbahčeom u Istanbulu, uz ocenu da je rival kandidat za Fajnal-for.
- Crno-beli imaju problem sa šutem za tri poena, a trener je otkrio i da je Lamar Stivens pod znakom pitanja zbog stomačnih tegoba.
Trener Partizana Đoan Penjaroja je najavio utakmicu 6. kola Evrolige protiv Fenerbahčea.
Crno-beli su u utorak u Beogradu izgubili od Panatinaikosa, a već u četvrtak će biti gost Fenerbahčeu u ovom paklenom duplom kolu.
Španski stručnjak je poručio da je svestan šta čeka ekipu u Istanbulu.
"Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, kandidat za Fajnal-for. Imaju iskusne, velike igrače, kao i trenera.. Moramo da odigramo dobro, čeka nas veoma težak meč", rekao je Penjaroja pred odlazak u Tursku.
Problemi Partizana
Crno-beli su imali problem sa šutom za tri poena, odnosno loše procente pogođenih šuteva sa distance.
"Jasno je da smo u prošle dve utakmice imali loše procente, posebno za tri poena. Igramo protiv velikih timova i ne postižemo trojke kad smo sami, teško je tako pobediti. Ipak, već sutra možemo to da promenimo".
Otkrio je Penjaroja da Lamar Stivens ima problem.
"Lamar ima stomačnih problema i pod znakom pitanja je za put".
A, poručio je i da ne zna ništa o potencijalnim pojačanjima Partizana.
"Nemam novosti, nije pitanje za mene", zaključio je Đoan Penjaroja.
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