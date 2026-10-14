Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Trener Partizana Đoan Penjaroja je najavio utakmicu 6. kola Evrolige protiv Fenerbahčea.

Crno-beli su u utorak u Beogradu izgubili od Panatinaikosa, a već u četvrtak će biti gost Fenerbahčeu u ovom paklenom duplom kolu.

Španski stručnjak je poručio da je svestan šta čeka ekipu u Istanbulu.

"Očekujem još jednu veoma tešku utakmicu, to je jedan od najboljih timova u Evroligi, kandidat za Fajnal-for. Imaju iskusne, velike igrače, kao i trenera.. Moramo da odigramo dobro, čeka nas veoma težak meč", rekao je Penjaroja pred odlazak u Tursku.

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Problemi Partizana

Crno-beli su imali problem sa šutom za tri poena, odnosno loše procente pogođenih šuteva sa distance.

"Jasno je da smo u prošle dve utakmice imali loše procente, posebno za tri poena. Igramo protiv velikih timova i ne postižemo trojke kad smo sami, teško je tako pobediti. Ipak, već sutra možemo to da promenimo".

Otkrio je Penjaroja da Lamar Stivens ima problem.

"Lamar ima stomačnih problema i pod znakom pitanja je za put".

A, poručio je i da ne zna ništa o potencijalnim pojačanjima Partizana.

"Nemam novosti, nije pitanje za mene", zaključio je Đoan Penjaroja.

Bonus video: