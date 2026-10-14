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Košarkaš Crvene zvezda Čima Moneke je pričao o pobedi protiv Asvela i svom menatlnom jačanju.

Zvezda je u Vilerbanu, u 5. kolu Evrolige, stigla do trijumfa nas Asvelom pogotkom Krisa Džonsa uz zvuk sirene za kraj poslednje četvrtine.

Moneke je nakon utakmice otkrio da je i pre nego što je plejmejker šutnuo bio siguran da će šut biti precizan.

"Stalno ovo govorimo. To je ono što Kris radi! Verujemo u sebe, a on posebno. On je igrač vrhunskog nivoa. Imamo ogromno poverenje u njega kada ima loptu. Ne samo u njega, naravno, već u svakog igrača u timu. Ali jednostavno sam znao da će taj šut ući. Čak sam i pre nego što je šutnuo počeo da trčim na teren, jer to je on", rekao je Moneke za "Meridian sport".

Nigerijac je utakmicu završio sa 18 poena (četiri trojke), četiri skoka i po jednom asistencijom i blokadom, ali je imao i jednu neprijatnu situaciju pošto je u poslednjoj četvrtini, pri vođstvu crveno-belih rezultatom 70:71, promašio zakucavanje iako je išao sam prema košu rivala.

"Lopta je bila klizava. To mi se nikada ranije nije dogodilo. Nije nimalo prijatan osećaj i zahvalan sam saigračima što su mi pomogli da to prevaziđem. Ali da, razmišljao sam o tome kako ću zakucati, a onda kako će oni tražiti tajm-aut i kako ću podići energiju svog tima. A onda sam promašio zakucavanje. To je bio test moje mentalne snage. Ponosan sam na to kako sam reagovao i ponosan sam na tim što mi je pomogao, što nam je pomogao da pobedimo u utakmici".

Mislio sam da me svi mrze

Pričao je Moneke i o mentalnoj snazi

"Moj život je sada jednostavno drugačiji. Mnogo toga se dogodilo ovog leta što me je učinilo zrelijim, posebno na mentalnom planu. Osetio sam taj trenutak kada su se stvari poklopile. Prestajem da se opterećujem glupostima koja nisu važna i kojima nije mesto u mojoj glavi. Usredsređujem se na ono što mogu da kontrolišem. Naravno, postoje trenuci kada si ljudsko biće i kada te ponesu emocije ili kada previše emotivno reaguješ. Ali, nažalost, deo toga je i da sve posmatraš kao posao, da stvari ne shvataš lično, da manje obraćaš pažnju na ljude do kojih ne moram da držim i na stvari koje nisu vredne moje pažnje. Ono što je važno jesu moji saigrači, treneri, svi ljudi oko ekipe i oni koji nas podržavaju, i u dobrim i u lošim trenucima. Niko drugi nije važan".

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Pričao je i o komentarima sa društvenih mreža.

"To je deo sazrevanja kroz koje sam prošao ovog leta. Nemam nijedno loše iskustvo kada je reč o susretima sa ljudima uživo. Bilo je trenutaka kada smo prolazili kroz teške periode, i znam to jer sam ih i sam osećao, a osećali su ih i moji saigrači. Bilo je trenutaka kada pomisliš: Je**te... A onda počneš da osećaš anksioznost dok hodaš ulicom, jer misliš da te svi mrze, a ljudi ti i dalje prilaze, traže da se fotografišu s tobom i žele ti sreću na sledećoj utakmici".

"Mogu da se nose..."

"Međutim, postoje ljudi koji se oglase samo kada tim izgubi. Ako pobedite utakmicu i imate 500 komentara, a kada izgubite imate 2.000, kako to ima smisla? Zato kažem da sam zahvalan navijačima koji nas podržavaju i u dobrim i u lošim trenucima. Kada se Motli mučio, zahvalan sam navijačima koji su mu aplaudirali i bodrili ga. To su pravi navijači. Svi ostali nisu vredni moje pažnje".

Na kraju je poslao jasnu poruku:

"Ljudi koji misle da će se osećati bolje ako ostavljaju negativne komentare kada neki igrač odigra loše ili kada tim izgubi, mogu da se nose - uz dužno poštovanje. A svima ostalima koji nas podržavaju poručujem: volimo vas i hvala vam", zaključio je Čima Moneke.

Kurir sport/Meridian sport

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