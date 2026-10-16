" Gorko-slatko, odradili smo odličan posao do početka četvrte četvrtine. Trebalo je da bude rešena utakmica, a onda su oni pogodili 15 poena. Zadovoljan sam kako smo kontrolisali utakmicu, ali u tim momentima nismo kontrolisali ritam. Ipak, na kraju smo doneli prave odluke", rekao je Navaro.