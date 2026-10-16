Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz rezultatom 90:81 u utakmici 6. kola Evrolige.
EVROLIGA
PRVE REČI IBONA NAVARA POSLE ZVEZDINE ČETVRTE POBEDE U NIZU: Evo čim Španac nije zadovoljan...
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Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Pariz je na dnu tabele sa učinkom 1-5.
U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Partizanu u evroligaškom večitom derbiju.
Svoje prve impresije nakon meča izneo je trener crveno-belih Ibon Navaro.
" Gorko-slatko, odradili smo odličan posao do početka četvrte četvrtine. Trebalo je da bude rešena utakmica, a onda su oni pogodili 15 poena. Zadovoljan sam kako smo kontrolisali utakmicu, ali u tim momentima nismo kontrolisali ritam. Ipak, na kraju smo doneli prave odluke", rekao je Navaro.
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