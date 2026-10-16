"Znamo kako ekipa Pariza igra, znamo da nikada ne odustaju i zbog toga sam bio uznemiren, zbog neizvesne završnice. Nisam zadovoljan konstantnošću i stabilnnošću u poslednjoj četrvtini, ali oktobar je, važno je samo da se pobeđuje. Što se mene tiče, moje igre, neću uvek biti ovako dobar i efikasan, ali najvažnije je da ekipa pobeđuje. Trudim se da osećam tok utakmice", rekao je Moneke.