Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz rezultatom 90:81 u utakmici 6. kola Evrolige.
EVROLIGA
MONEKE PRIZNAO DA MU NIJE BILO SVEJEDNO: Znam kako igraju, bio sam uznemiren...
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Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Pariz je na dnu tabele sa učinkom 1-5.
U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Partizanu u evroligaškom večitom derbiju.
Svoje prve impresije nakon meča izneo je najbolji igrač Zvezde na ovom meču Čima Moneke.
"Znamo kako ekipa Pariza igra, znamo da nikada ne odustaju i zbog toga sam bio uznemiren, zbog neizvesne završnice. Nisam zadovoljan konstantnošću i stabilnnošću u poslednjoj četrvtini, ali oktobar je, važno je samo da se pobeđuje. Što se mene tiče, moje igre, neću uvek biti ovako dobar i efikasan, ali najvažnije je da ekipa pobeđuje. Trudim se da osećam tok utakmice", rekao je Moneke.
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