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Zvezda je zabeležila i četvrtu uzastopnu pobedu i sada ima skor 4-2.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

 Pariz je na dnu tabele sa učinkom 1-5.

U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Partizanu u evroligaškom večitom derbiju.

Svoje prve impresije nakon meča izneo je najbolji igrač Zvezde na ovom meču Čima Moneke.

"Znamo kako ekipa Pariza igra, znamo da nikada ne odustaju i zbog toga sam bio uznemiren, zbog neizvesne završnice. Nisam zadovoljan konstantnošću i stabilnnošću u poslednjoj četrvtini, ali oktobar je, važno je samo da se pobeđuje. Što se mene tiče, moje igre, neću uvek biti ovako dobar i efikasan, ali najvažnije je da ekipa pobeđuje. Trudim se da osećam tok utakmice", rekao je Moneke.

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Čima Moneke otišao sa terena u toku utakmice Zvezde Izvor: TV Arena sport