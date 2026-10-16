Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Efes je na gostujućem terenu u Kaunasu pobedio Žalgiris 85:70 (21:12, 21:24, 25:20, 18:14), i prekinuli svoj niz od tri uzastopna poraza u Evroligi.

Najefikasniji u ekipi Efesa bio je Metju Strazel sa 19 poena. Kameron Pejn je dodao 16 poena, Kolin Malkom je upisao 15 poena, šest skokova i četiri ukradene lopte, dok je Dario Šarić zabeležio 14 poena i 10 skokova.

U ekipi Žalgirisa najefikasniji je bio Karsen Edvards sa 16 poena, dok je Sterling Braun dodao 13 poena.

Oba kluba imaju po dve pobede i četiri poraza - Efes zauzima 13. mesto na tabeli, dok se Žalgiris nalazi na 14. poziciji.

Efes će u narednom kolu u Istanbulu dočekati gradskog rivala, ekipu Bešiktaša, dok će Žalgiris u Kaunasu biti domaćin protiv Asvela.