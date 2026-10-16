ALIMPIJEVIĆ UMALO OD GOTOVOG NAPRAVIO VERESIJU: Bešiktaš prokockao +28, ali ipak slavio
Bešiktaš je u jednom momentu imao čak 28 poena prednosti, ali je Bajern neverovatnom serijom stigao do izjednačenja.
U tom periodu turski sastav je u rukama imao ogromnih 28 poena prednosti (69:41), ali je onda, nenadano, potpuno ukočio.
Gosti su serijom 17:0 završili treću deonicu, da bi i u poslednjoj četvrtini, donekle i očekivano posle svega što se desilo u prethodnom periodu, nastavili da pritiskaju i pogađaju, pa je, pravo niotkud, usledila drama.
Alimpijević nije uspeo da prodrma svoje igrače, sa druge strane Bavarci su nastavili da nadiru i da tope minus. Konačno, uspeli su i da izjednače na 75:75.
Ipak tu je Bavarcima ponestalo snage, pa je Bešiktaš u finišu ipak stigao do zaslužene pobede.
Ekipa Dušana Alimpijevića sada ima skor 3-3, dok je Bajern na učinku 2-4.