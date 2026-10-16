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Crvena zvezda dobila je važne vesti pred duel sa Parizom (20.00) u Evroligi - Ebuka Izundu nalazi se u sastavu crveno-belih! Nigerijski centar odradio je deo treninga i postoji mogućnost da pomogne ekipi Ibona Navara u večerašnjem susretu.

Trener Zvezde Ibon Navaro prethodno je istakao da je Izundu trenirao na 50 odsto mogućnosti i da će igrati samo ukoliko bude potpuno spreman. Njegov nastup zato ostaje pod znakom pitanja do samog početka utakmice, ukoliko u međuvremenu ne bude novih komplikacija.

Ebuka Izundu u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Njegovo prisustvo posebno je važno jer je Džonatan Motli i dalje povređen, dok Vojin Medarević nije registrovan za Evroligu. Ukoliko Izundu ne bude mogao da nastupi, crveno-beli bi ponovo mogli da se oslone na Semija Odželeja na poziciji centra.

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Ebuka Izundu se povredio na Zvezda Budućnost Izvor: TV Arena sport