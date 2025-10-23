CRVENA ZVEZDA - BASKONIJA: Crveno-beli odlično krenuli, pa stali...
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 21 čas.
12. minut - 26:23
Jago trojkom vođstvo Zvezdi, a onda Mekintajer krade loptu i lako poentira za euforiju u Areni
Foto galerija iz Arene
Kraj prve četvrtine - 21:20
Davidovac konačno prekida žute minute Zvezde, ali Luvavu trojkom stavlja tačku na prvu deonicu.
7. minut -19:15
Period bolje igre Baskonije, Luvavu lepo poentira. Zvezda nije realizovala tri vezana napada.
4. minut - 14:7
Diuf pogađa uz malo sreće, a onda Nvora nakon nove sjajne akcije poentira iz reketa.
3. minut - 10:4
Moneke pogađa nakon odlične timske akcije. Mekintajer raspoložen druga trojka i to od table
2. minut - 5:2
Mekintajer postiže prvu trojku na meču, dobar start Zvezde. Nouel postiže prve poene za Baskoniju.
1. minut - 2:0
Nvora postiže prve poene na meču. Zvezda je krenula u standardnoj petorci Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Motenujas.
Zvezda u seriji, Baskonija bez pobede
Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu protiv Armanija i Bajerna i smene trenera Janisa Sferopulosa, drastično podigli formu i zabeležili tri uzastopne pobede protiv Fenerbahčea, Žalgirisa i Reala.
Sa druge strane Baskonija još uvek ne zna za trijumf, a poslednji poraz doživela je na svom terenu od drugog srpskog predstavnika Partizana.