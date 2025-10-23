Svi događaji
Od najnovijeg
21:23

12. minut - 26:23

Jago trojkom vođstvo Zvezdi, a onda Mekintajer krade loptu i lako poentira za euforiju u Areni

21:21

11. minut - 21:23

Nouel trojkom donosi prvo vođstvo Baskoniji

21:20

Foto galerija iz Arene

Foto galerija iz Arene Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

21:18

Kraj prve četvrtine - 21:20

Davidovac konačno prekida žute minute Zvezde, ali Luvavu trojkom stavlja tačku na prvu deonicu.

21:16

9. minut - 19:17

Kriza u igri Zvezde, crveno-beli bez poena već puna tri minuta.

21:13

7. minut -19:15

Period bolje igre Baskonije, Luvavu lepo poentira. Zvezda nije realizovala tri vezana napada.

21:07

5. minut - 17:11 

Mini serija Baskonije od četiri poena, Kalinić je prekida trojkom.

21:06

4. minut - 14:7

Diuf pogađa uz malo sreće, a onda Nvora nakon nove sjajne akcije poentira iz reketa.

21:04

3. minut - 10:4

Moneke pogađa nakon odlične timske akcije. Mekintajer raspoložen druga trojka i to od table

21:01

2. minut - 5:2

Mekintajer postiže prvu trojku na meču, dobar start Zvezde. Nouel postiže prve poene za Baskoniju.

21:00

1. minut - 2:0

Nvora postiže prve poene na meču. Zvezda je krenula u standardnoj petorci Mekintajer, Nvora, Kalinić, Moneke, Motenujas.

20:08

Gleda se fudbal u Areni

Ne propustiteEvroligaDOŠLI NA KOŠARKAŠKI MEČ, A GLEDAJU - FUDBAL! Zvezdaši poranili na duel sa Baskonijom iz važnog razloga
U Areni se prati meč Zvezde i Brage

19:34

Nemac sudi Zvezdi

Ne propustiteEvroligaZVEZDI SUDI LOTERMOZER! Nemac koji je pretio Kailiniću usred meča, a režirao je i haos u duelu sa Barsom
profimedia0735577951.jpg

18:44

Obradović pred Baskoniju

Ne propustiteEvroliga"VRLO BRZO ĆE SE SAZNATI PRAVA ISTINA!" Saša Obradović pred Baskoniju odgovorio na pitanje koje zanima sve navijače!
Saša Obradović

16:40

Zvezda u seriji, Baskonija bez pobede

Crveno-beli su nakon dva vezana poraza na startu protiv Armanija i Bajerna i smene trenera Janisa Sferopulosa, drastično podigli formu i zabeležili tri uzastopne pobede protiv Fenerbahčea, Žalgirisa i Reala.

Sa druge strane Baskonija još uvek ne zna za trijumf, a poslednji poraz doživela je na svom terenu od drugog srpskog predstavnika Partizana.