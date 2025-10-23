Neobična scena u Areni.
Evroliga
DOŠLI NA KOŠARKAŠKI MEČ, A GLEDAJU - FUDBAL! Zvezdaši poranili na duel sa Baskonijom iz važnog razloga
Slušaj vest
Košarkaši Crvene zvezde i Baskonije večeras od 21.00 sat igraju meč šetog kola Evrolige, beogradska Arena po polako puni, a na video bimu se emituje uživo meč Crvene zvezde i Brage.
Crveno-beli su se potrudili da ni jedan Zvezdaš ne propustio najbitnije momente meča Lige Evrope, pa je obezbedio prenos utakmice.
Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši