Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde i Baskonije večeras od 21.00 sat igraju meč šetog kola Evrolige, beogradska Arena po polako puni, a na video bimu se emituje uživo meč Crvene zvezde i Brage.

Crveno-beli su se potrudili da ni jedan Zvezdaš ne propustio najbitnije momente meča Lige Evrope, pa je obezbedio prenos utakmice.

U Areni se prati meč Zvezde i Brage Izvor: Kurir

Braga - Crvena zvezda Foto: Miguel Lemos / AFP / Profimedia

