Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige.

Zvezda prema očekivanju ima veliku podršku na ovom meču u prepunoj " Areni", a tu je i Novak Đoković.

Najbolji teniser u istoriji iskoristio je priliku i ponovo je u Areni da pruži podršku crveno-belima.

Đoković je podsetimo prisutvovao meču protiv Reala i velikoj pobedi Zvezde

   Pogledajte i sami.

Novak Đoković Crvena zvezda Delije Izvor: Kurir

U Areni se prati meč Zvezde i Brage
