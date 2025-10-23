Novak ponovo u Areni uz crveno-bele
EVROLIGA
NOVAK BODRI ZVEZDU: Đoković ponovo u Areni uz crveno-bele!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Baskoniju u utakmici 6. kola Evrolige.
Zvezda prema očekivanju ima veliku podršku na ovom meču u prepunoj " Areni", a tu je i Novak Đoković.
Najbolji teniser u istoriji iskoristio je priliku i ponovo je u Areni da pruži podršku crveno-belima.
Đoković je podsetimo prisutvovao meču protiv Reala i velikoj pobedi Zvezde
