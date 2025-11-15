Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su tesan poraz od Asvela (88:87) u 11. kolu Evrolige, a pored loše igre crno-belih susret je definitivno obeležio Tajrik Džons.

Centar Partizana nije se našao na terenu, iako je putovao sa timom, a prema prvim informacijama susret je propustio zbog povrede. Kasnije se Tajrik Džons verbalno sukobio sa Željkom Obradovićem, a više o tome možete pročitati na sledećim linkovima:

Posle meča, Obradović je upitan zbog čega Džons nije bio u sastavu, te je kratko odgovorio:

- Pitajte njega ili medicinski staf.

Sve ovo podgrejalo je sumnje o tome da postoji i nešto više od povrede, a prema saznanjima portala Nova.rs, Tajrik Džons je navodno odbio da igra protiv Asvela, te je zbog toga Željko Obradović pobesneo!

Navodno se Tajrik Džons pred zagrevanje požalio da ga boli mišić noge, a Obradović ga je poslao do lekarskog tima koji nije mogao da potvrdi, ali ni opovrgne da je centar crno-belih povređen.

Predloženo je Džonsu da igra pod blokadom jer je meč od izuzetne važnosti, ali je on to odbio jer nije želeo da rizikuje da se stanje pogorša, te je na zagrevanje izašao sam i u civilu.

Slično je Džons uradio i protiv Žalgirisa prošle godine, a Partizan je i taj meč izgubio. Upravo zbog toga je Željko Obradović pobesneo posle meča, te ne čudi da nije želeo da daje konkretnije izjave o povredi Džonsa, već je rekao ono što smo već naveli na početku teksta.

Kada će se Tajrik Džons vratiti na teren videćemo u danima koji su pred nama.

Kurir sport / Nova.rs

