Svi događaji
Od najnovijeg
19:47

Sjajna koreografija uoči meča

Ne propustiteEvroligaBRATSKA KOREOGRAFIJA U ARENI: Navijači Zvezde i Olimpijakosa napravili pravi spektakl uoči meča!
Crvena zvezda Olimpijakos Evroliga (2).jpeg

19:45

7. minut - 16:12

Nvora je vrlo raspoložen na ovom meču, njegov već sedmi poen. Sa druge strane Vezenkov pogađa nakon ofanzivnog skoka. Obradović reaguje traži tajm-aut.

19:44

6. minut - 14:10

Olimpijakos je zaigrao bolje posle tajm-auta. Furnije i Vokap pogađaju za goste iz  Pireja.

19:38

4. minut - 12:5

Moneke je promašio oba slobodna bacanja, ali Zvezda sjajnom energijom postiže četiri poena iz kontre preko Nvore i Dobrića. Barcokas traži tajm-aut.

19:37

3. minut - 8:5

Vezenkov pogađa prvu trojku za goste na ovom meču. 

19:35

2. minut - 8:2

Nvora pogađa trojku za potpunu euforiju u dvorani. Prethono je poentirao Moneke iz reketa. Za Olimpijakos se upisao Vard.

19:30

1. minut - 3:0

Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Nvora, Dobrić, Moneke, Motejunas. Litvanski centar trojkom otvara meč.

19:20

Veliki aplauz za igrače Olimpijakosa

Veliki aplauz za košarkaše Olimpijakosa Izvor: Kurir

19:05

Debituje Grejem

Crvena zvezda je na meču sa Olimpijakosom jača za Devonte Grejema, koji se vratio na parket i po prvi put bi mogao da zaigra u Evroligi. Start sezone je propustio zbog povrede u pripremnom periodu.

Ipak, Saša Obradović neće moći da računa na Dejana Davidovca, koji je važan šraf ekipe.

Pored njega, meč propuštaju već duže povređeni Hasijel Rivero, Tajson Karter, Ajzea Kenan, Ebuka Izundu i Džoel Bolomboj.

Kada je u pitanju Olimpijakos, trener Jorgos Barcokas ima velikih problema sa bekovima, meč propuštaju Šakil Mekisik, Janulis Larencakis, Frenk Nilikina, Kinan Evans, kao i centar Mustafa Fal

19:03

Sjajna atmosfera u Areni

WhatsApp Image 2025-11-26 at 18.55.03.jpeg
Crvena zvezda - Olimpijakos Foto: Kurir

16:31

Grejem i Batler

Ne propustiteKošarkaSAŠA OBRADOVIĆ PRIČAO O GREJEMU I BATLERU! Trener Crvene zvezde bez dlake na jeziku!
Saša Obradović

16:28

Barcokas pred Zvezdu

Ne propustiteEvroligaBARCOKAS NAHVALIO ZVEZDU: To je čitav niz stvari koje oni rade izuzetno dobro i zato su visoko na tabeli...
zvezdaolympiacos-10.jpg

16:26

Obradović pred Olimpijakos

Ne propustiteEvroligaLOŠA I DOBRA VEST IZ CRVENE ZVEZDE! Saša Obradović otkrio koji košarkaš propušta Olimpijakos
Saša Obradović

16:22

Oba tima su u vrhu tabele

Crvena zvezda i Olimpijakos imaju identičan učinak 8-4 i nalaze se u vrhu tabele tačnije na trećem i četvrtom mestu. Ispred su trenutno samo Hapoel i Panatinaikos sa učinkom 9-4 uz odigran meč više.