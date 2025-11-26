CRVENA ZVEZDA - OLIMPIJAKOS: Veliki okršaj u Areni, crveno-beli bratski derbi! Sjajan start Zvezde!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u utakmici 13. kola Evrolige.
Utakmica se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 19.30 časova.
7. minut - 16:12
Nvora je vrlo raspoložen na ovom meču, njegov već sedmi poen. Sa druge strane Vezenkov pogađa nakon ofanzivnog skoka. Obradović reaguje traži tajm-aut.
6. minut - 14:10
Olimpijakos je zaigrao bolje posle tajm-auta. Furnije i Vokap pogađaju za goste iz Pireja.
4. minut - 12:5
Moneke je promašio oba slobodna bacanja, ali Zvezda sjajnom energijom postiže četiri poena iz kontre preko Nvore i Dobrića. Barcokas traži tajm-aut.
2. minut - 8:2
Nvora pogađa trojku za potpunu euforiju u dvorani. Prethono je poentirao Moneke iz reketa. Za Olimpijakos se upisao Vard.
1. minut - 3:0
Zvezda je krenula u petorci Mekintajer, Nvora, Dobrić, Moneke, Motejunas. Litvanski centar trojkom otvara meč.
Debituje Grejem
Crvena zvezda je na meču sa Olimpijakosom jača za Devonte Grejema, koji se vratio na parket i po prvi put bi mogao da zaigra u Evroligi. Start sezone je propustio zbog povrede u pripremnom periodu.
Ipak, Saša Obradović neće moći da računa na Dejana Davidovca, koji je važan šraf ekipe.
Pored njega, meč propuštaju već duže povređeni Hasijel Rivero, Tajson Karter, Ajzea Kenan, Ebuka Izundu i Džoel Bolomboj.
Kada je u pitanju Olimpijakos, trener Jorgos Barcokas ima velikih problema sa bekovima, meč propuštaju Šakil Mekisik, Janulis Larencakis, Frenk Nilikina, Kinan Evans, kao i centar Mustafa Fal