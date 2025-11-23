Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Beč sa 98:82 u osmom kolu ABA lige.

Posle meča medijima se obratio trener Crvene zvezde Saša Obradović:

- Posle Valensije i puta, bilo smo emocionalno prazni. Bio je veliki fokus na utakmici. Nismo s dobrom energijom započelo utakmicu, dok smo u drugom poluvremenu izašli značajno bolji. Koristili smo naše prednosti, taktički smo bili bolji. Veoma sam srećan što postoji organizacija kao što je Beč. To je velika stvar za ABA ligu i Austriju, jer je ovo podiže važnost košarke. Verujem da s ovim centrom, možete da izgradite nešto veliko - rekao je Obradović.

Osvrnuo se na činjenicu da je Zvezda imala dva različita poluvremena.

- Vi želite da imate energiju od prvog momenta, ali nije realno očekivati da vaš tim svaki put bude na tom nivou energije – na svom maksimumu. Ako ne igrate na svom maksimumu, ne možete da napravite razliku. Pobeda je pobeda i ona je najvažnija. Pred nama je velika utakmica u Evroligi i treba sve da ostavimo iza sebe i gledamo napred.

Iako je Kodi Miler Mekintajer odigrao nestvarnu poslednju deonicu, nije želeo da previše reflektora uperi prema njemu.

- Timska odbrana nam je omogućila da postiižemo lake poene. On je odigrao veoma dobro, zrelo.. Ostatak tima je dao važan doprinos.

Pred Obradovićem je period gde će moći nešto više da uigrava ekipu, jer sledi reprezentativni prozor.

- Realno. Ima slatkih problema, koji mogu biti gorki – u smislu da u pauzu igrači koji su bili previše na terenu, moraju da se odmore i da se mentalno i fizički spreme, a oni koji nisu igrali, moraju da iskoriste vreme da se dodatno spreme fizički, ali i taktički, što fali nekim momcima. Videćemo kakva je situacija sa povređenima. Mnogo je posla ispred. Danas se pojavio Grejem, koji nije igrao od početka. Treba naći svakom mesto, što nije lako, pogotovo jer se Batler još traži. Da vidimo koje su prave pozicije. U svakom slučaju, posle Olimpijakosa i nadam se dobre igre – sledi vrlo značajan period za nas, da se skupimo još više i da još više radimo na hemiji kako bi bili bolji u nastavku sezone.

Da li je bio plan da Devonte igra više?

- Mogao je Miljenović više da igra isto… Čovek je imao jedan trening sa nama. Druga stvar, nije on jedini o kojem treba da razmišljam. To je ozbiljna filozofija ili matematika kreigranje dobre atmosfere u onome što imaš. Jer, već si imao nešto dobro i svaki novi igrač može da donese kvalitet, ali potrebno je vremena. Dvojica NBA igrača prvo treba da se priviknu na evropski stil, jer je realno da imaju problem, pošto je potpuno drugačije u odnosu na NBA. To može da traje. Ali, dobri su momci i talentovani, hoće da sarađuju i dobro rade, videćemo kako ćemo i kome ćemo da raspodelimo uloge i minute - zaključio je Obradović.

