Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Monako rezultatom 100:96 u utakmici 23. kola Evrolige.

Posle utakmice oglasio se trener crveno-belih Saša Obradović:

Monako - Crvena zvezda Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

- Okej, mislim da smo i mi u posebnom momentu. Ova utakmica i ona protiv Milana, tu smo pokazali sjajan karakter. Poslednjih sedam minuta su nam dali šest poena, ako ne grešim, što je izuzetno. Zahvalan sam našoj odbrani i veoma sam srećan zbog svih momaka. Svi koji su bili na terenu su dali svoj doprinos i to je to. Nastavljamo ovako, sa boljim samopouzdanjem. Mentalitet je definitivno napravio razliku večeras - rekao je Obradović.

