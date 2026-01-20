Saša Obradović izjava nakon pobede Crvene zvezde protiv Monaka.
OSVETIO SE MONAKU! Prve reči Saše Obradovića nakon herojske pobede Crvene zvezde!
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Monako rezultatom 100:96 u utakmici 23. kola Evrolige.
Posle utakmice oglasio se trener crveno-belih Saša Obradović:
- Okej, mislim da smo i mi u posebnom momentu. Ova utakmica i ona protiv Milana, tu smo pokazali sjajan karakter. Poslednjih sedam minuta su nam dali šest poena, ako ne grešim, što je izuzetno. Zahvalan sam našoj odbrani i veoma sam srećan zbog svih momaka. Svi koji su bili na terenu su dali svoj doprinos i to je to. Nastavljamo ovako, sa boljim samopouzdanjem. Mentalitet je definitivno napravio razliku večeras - rekao je Obradović.
