- Okej, mislim da smo i mi u posebnom momentu. Ova utakmica i ona protiv Milana, tu smo pokazali sjajan karakter. Poslednjih sedam minuta su nam dali šest poena, ako ne grešim, što je izuzetno. Zahvalan sam našoj odbrani i veoma sam srećan zbog svih momaka. Svi koji su bili na terenu su dali svoj doprinos i to je to. Nastavljamo ovako, sa boljim samopouzdanjem. Mentalitet je definitivno napravio razliku večeras - rekao je Obradović.