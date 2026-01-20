Žalgiris je deveti na tabeli sa 13 pobeda i 10 poraza, a Asvel je poslednji sa 6/17.
EVROLIGA
ZELENA ŠUMA SLAVILA U VILERBANU: Košarkaši Žalgirisa pobedili Asvel
Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Francuskoj domaći Asvel 96:77 (23:18, 22:23, 30:14, 21:22), u utakmici 23. kola Evrolige.
Evroliga 2025/26 Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Žalgiris su predvodili Silvan Fransisko sa 20 poena, šest skokova i četiri asistencije i Mozes Rajt sa 18 poena i sedam skokova. Azulas Tubelis pobedi je doprineo sa 14 poena, a Maodo Lo sa devet poena i četiri skoka.
U ekipi Asvela Tomas Ertel bio je najefikasniji sa 21 poenom uz šest asistencija, Edvin Džekson dodao je 13 poena, a Bodijan Masa osam poena i šest skokova.
U sledećem kolu Žalgiris će u četvrtak igrati na gostujućem terenu protiv Milana, a Asvel će dan kasnije dočekati Barselonu.
