Košarkaši Žalgirisa pobedili su u Francuskoj domaći Asvel 96:77 (23:18, 22:23, 30:14, 21:22), u utakmici 23. kola Evrolige.

Žalgiris su predvodili Silvan Fransisko sa 20 poena, šest skokova i četiri asistencije i Mozes Rajt sa 18 poena i sedam skokova. Azulas Tubelis pobedi je doprineo sa 14 poena, a Maodo Lo sa devet poena i četiri skoka.

U ekipi Asvela Tomas Ertel bio je najefikasniji sa 21 poenom uz šest asistencija, Edvin Džekson dodao je 13 poena, a Bodijan Masa osam poena i šest skokova.

Žalgiris je deveti na tabeli sa 13 pobeda i 10 poraza, a Asvel je poslednji sa 6/17.

U sledećem kolu Žalgiris će u četvrtak igrati na gostujućem terenu protiv Milana, a Asvel će dan kasnije dočekati Barselonu.

