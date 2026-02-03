Slušaj vest

Na konferenciji za medije posle velike pobede govorio je trener crveno-belih Saša Obradović.

" Čestitke timu i stručnom štabu. Zaslužili smo pobedu, dominirali smo odbranom u poslednjoj četvrtini, ovo nam je primer za sledeće utakmice. Nastavljamo dalje sa samopouzdanjem."

Obradović je pohvalio atmosferu u dvorani.

"Ja sam ovde tri meseca i bio sam u ovoj atmosferi. Ali mi je danas bila posebna atmosfera, činilo mi se da ne bismo izgubili do prekosutra, tako mi je izgledalo početkom četvrtine.

Čestitke našim navijačima, oni su nas pogurali. Bilo je utakmica, igramo dobro poslednje četvrtine, ali je ovo bio šesti igrač i hvala im na tome, ako i ne ide baš najbolje, uvek možemo da nađemo neku energiju. Odbrambeno, bila je odlična utakmica, Hapoel je pogađao teške šuteve. Zahvaljujući našem skoku smo imali kontrolu utakmice.

Svaki igrač koji je ušao na teren je dao doprinos, Jago je dao posebnu energiju, serija je krenula možda i od njega. Super sam zadovoljan, takođe i većom razlikom u odnosu na prvu utakmicu."

Pohvalio je i Džordana Nvoru.

"Ima ih više koji mogu da reše. Ekipa je izbalansirana od igrača koji mogu da igraju i odbranu i napad. Džordan je po moj proceni jako napredovao odbrambeno, Batler je takođe nekada ranije bio meta protivnika, sada je takođe bio dobar u odbrani.

Nvora je bio faktor naše igre u oba pravca, drago mi je zbog njega, posebno jer mu je prošla sezona prošla kako je prošla. Počeo je da ide na reformer, imamo povezanost i poverenje jedan u drugog."

Verovao da je će Hapoel stati šut u nekom momentu.

"Mi smo pripremali utakmicu, odlučili smo ko su glavni igrači, a koga ćemo možda da pustimo. Mi smo hteli možda da Vajnrajt šutira više od Džounsa i Blejknija, eto tako se desilo. Ipak, mi smo imali vere u sebe, verovali smo da će to kad tad da stane. I eto to se desilo na kraju.", zaključio je Obradović.

