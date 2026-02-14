Slušaj vest

Neverovatna drama se sinoć odigrala u "OAKA areni" na derbiju 28. kola Evrolige između Panatinaikosa i Fenerbahčea.

Fener je slavio sa 85:83, i to košem Vejda Boldvina, van balansa, uz zvuk sirene.

Epilog meča je jako uznemirio i trenera "zelenih" Ergina Atamana, koji se nije pojavio na konferenciji za medije zbog povišenog krvnog pritiska, a sada se oglasio i turski reprezentativac iz redova Panatinaikosa Džedi Osman, koji je imao poruku za Boldvina.

"Očito, to uopšte nije bilo profesionalno sa njegove strane, posebno što je pokazao nepoštovanje prema klubu koji je mnogo, mnogo veći nego što on može i da zamisli. To je bio razlog gužve na kraju. U redu, pobedio si i možeš da proslaviš, ali ne na taj način", poručio je Osman i dodao:

"Ne možeš da pokažeš nepoštovanje. Navijači će zapamtiti ovo što je uradio, pamtimo i mi".

