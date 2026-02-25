Svi događaji
19:35

Zvezda ubedljiva u prvom meču

Crveno-beli su 2. januara u Istanbulu ubedljivo slavili rezultatom 87:65

16:51

Larkin ne igra protiv Zvezde

Larkin ne igra protiv Zvezde
profimedia-0992009946.jpg

16:49

Španci sude u Areni

Španci sude u Areni
WhatsApp Image 2026-02-21 at 21.02.20 (2).jpeg

16:39

Laso pred Zvezdu

Laso pred Zvezdu
Screenshot 2026-01-02 203848.jpg

16:32

Zvezda odbranila Kup

Zvezda odbranila Kup
WhatsApp Image 2026-02-21 at 20.47.33.jpeg

Crveno-beli su prethodnog vikenda šesti put uzastopno osvojili "Kup Radivoja Koraća" u Nišu, dok je Efes u polufinalu Kupa Turske poražen od Alimpijevićevog Bešiktaša.

16:32

Obradović pred Efes

Obradović pred Efes
ZVEZDA-BORAC-KUP_09.JPG

16:16

Zvezda nema prava na grešku



Crveno-beli su trenutno u grupi timova sa skorom 16 -12 i ukoliko žele plasman u plej-of ili makar plej-in nemaju pravo na grešku u ovom meču.

Efes ima skor 9-15 bez realnih šansi za plasman dalje, ali je u seriji od tri uzastopne pobede, a poseduje kvalitet za mnogo veće domete.