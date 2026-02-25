EVROLIGA
CRVENA ZVEZDA - EFES: Crveno-beli bez prava na grešku protiv preporođene čete Pabla Lasa!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u utakmici 29. kola Evrolige.
Meč se igra u "Beogradskoj Areni" sa početkom u 20.30 časova.
19:35
Zvezda ubedljiva u prvom meču
Crveno-beli su 2. januara u Istanbulu ubedljivo slavili rezultatom 87:65
16:32
Zvezda odbranila Kup
Crveno-beli su prethodnog vikenda šesti put uzastopno osvojili "Kup Radivoja Koraća" u Nišu, dok je Efes u polufinalu Kupa Turske poražen od Alimpijevićevog Bešiktaša.
16:16
Zvezda nema prava na grešku
Crveno-beli su trenutno u grupi timova sa skorom 16 -12 i ukoliko žele plasman u plej-of ili makar plej-in nemaju pravo na grešku u ovom meču.
Efes ima skor 9-15 bez realnih šansi za plasman dalje, ali je u seriji od tri uzastopne pobede, a poseduje kvalitet za mnogo veće domete.
