21:21

27'

Dobrić pogađa za tri - 59:60

21:21

26'

Gifaj stiže do šestog poena - 56:60

21:16

25'

Nvora smanuje sa linije penala - 51:56. Bajern je izađao iz bonusa, Zvezda nema nijedan faul.

Lučić stiže do šestog poena - 51:58

Nvora smanjuje - 53:58

Tehnička greška za Svetislava Pešića. Sudije su dosudile faul u napadu Dimitrijeviću, sa čim se Pešić nije složio. nvora smanjuje na 54:58

Bolomboj za 56:58. Zvezda se potpuno vratila u meč. 

21:15

24'

Mekormak upisuje nova dva poena - 49:56

21:13

23'

Lučić pogađa svoj četvrti poen - 47.54.

Nvora smanjuje svojim prvim poenima iz igre - 49:54

21:12

21'

Mekormak postiže prve poene u drugom poluvremenu - 43:52

Moneke smanjuje - 45:50. Moneke još jednom precizan - 47:52

21:11

3. četvrtina

Zvezda ulazi sa sedam poena minusa - 43:50.

21:10

Crvena zvezda, Bajern, Evroliga

21:09

21:09

20:52

20'

Odželej je fauliran, pogodio je oba bacanja - 38:50. Zvezda šutira 15/17 sa linije slobodnih bacanja. 

Moneke u kontri poentira - 40:50

Batler uz zvuk sirene pogađa za tri - 43:50. Zvezda serijom 7:0 završava prvo poluvreme.

20:49

19'

Obst pogađa za tri - 36:49

Saša Obradović je dobio tehničku grešku! Nezadovoljan je što u prethodnom napadu Crvene zvezde nije dosuđen faul.

Obst je neumoljiv - 36:50

20:45

18'

Dimitrijević prekida nalet Zvezde trojkom - 32:44

Moneke je na liniji bacanja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 34:44. Zvezda je dobra sa penala, ima 13 od 15. 

Dimitrijević je fauliran pri šutu. Zvezda sada izlazi iz bonusa. Pogodio je oba - 34:46. Njegovih 11 poena. 

Moneke poentira - 36:46

20:43

17'

Izundu zakucava - 30:41

Mekintajer pogađa, Pešić traži tajm-aut - 32:41. Serija Zvezde 6:0. 

20:39

16'

Nvora je fauliran pri šutu. Ali je Bajern svakako izašao iz bonusa. Pogodio je samo prvo - 26:39

Obst postiže lake poene na dodavanje Lučića - 26:41

Batler je fauliran. Pogodio je prvo, pa i drugo bacanje - 28:41

20:37

15'

Kodi Miler-Mekintajer pogađa prvu trojku za crveno-bele, i to iz desetog pokušaja - 25:36

Obst je fauliran pri šutu za tri poena. Hladnokrvni Nemac pogađa sva tri bacanja - 25:39

20:35

14'

Ratan-Mejs postiže poen sa penala - 20:34.

Mekormak zakucava - 20:36.

Izundu zakucava - 22:36

20:34

Nesportski faul za Izundua

Ebuka Izundu je dobio nesportsku grešku pošto je nasrnuo na Ratana-Mejsa.

20:30

Sukob Izundua i Mejsa

Ebuka izundu i Havijer Ratan-Mejs ušli su u klinč ispred klupe Bajerna.

Sudije gledaju da li je bilo nesportskog ponašanja.

Crvena zvezda, Bajern
Crvena zvezda, Bajern Foto: Printskrin

20:28

14'

Ratan-Mejs pogađa trojku - 20:31

Gifi u kontri pogađa za 20:33. Tajm-aut za Obradovića. 

20:27

13'

Gifi je precizan, Bajern prvi put ima dvocifrenu prednost - 18:28

Batler smanjuje sa linije penala - 20:28

20:25

12'

Izundu je fauliran, polovičan je sa linije penala - 18:26

20:22

11'

Džesap pogađa trojku, plus devet za Bajern - 17:26

Zvezda šutira 0/6 za tri poena, Bajern 4/7.

20:20

2. četvrtina

Crvena zvezda sa minus šest ulazi u drugu četvrtinu - 17:23

20:17

10'

Gabrijel još jednom poentira - 17:21

Opet Gabrijel ima lake poene, njegov šesti poen - 17:23

Zvezda nije uspela da poentira u poslednjem napadu, pa gosti sa plus šest ulaze u drugu četvrtinu.

20:16

9'

Bolomboj stiže do četvrtog poena - 17:19

20:14

8'

Majk je upisao svoju prvu trojku - 15:19

20:12

7'

Moneke je fauliran za dva bacanja. Pogodio je prvo, takođe i drugo - 13:14. Ima sedam poena.

Lučić se upisao u strelce - 13:16

Bolomboj je fauliran. Bajern je tek sad izašao iz bonusa, ali je dozvolio Zvezdi ogroman broj slobodnih bacanja, čak pet. Bolomboj pogađa oba bacanja - 15:16

20:10

6'

Gabrijel je ušao u igru i odmah poentirao - 9:11.

Moneke zakucava - 11:11. Peti njegov poen.

Dimitrijević upisuje svoju drugu trojku - 11:14

20:07

5'

Moneke pogađa pod faulom - 8:7. Pogodio je i dodatno bacanje - 9:7.

Mekormak snažno zakucava za svoj četvrti poen i izjednačenje - 9:9

20:06

4'

Motejunas na asistenciju Mekintajera upisuje svoj 4. poen - 4:7

mekintajer u kontri postiže svoje prve poene - 6:7

20:04

3'

Mekormak se upisuje u strelce - 2:7

20:02

2'

Nenad Dimitrijević postiže prvu trojku na utakmici - 2:3

Majk je fauliran. Bivši košarkaš Partizana je oba puta bio precizan - 2:5

20:01

1'

Motejunas iz druge šanse postiže prve poene na meču - 2:0

20:00

1. četvrtina

Miler-Mekintajer, Nvora, Moneke, Kalinić i Motejunas su startovali za Zvezdu.

Bajern je počeo sa petorkom Dimitrijević, Obst, Majk, Lučić i Mekormak.

19:54

19:53

Ovacije za Svetislava Pešića

Svetislav Pešić dočekan ovacijama od strane navijača Crvene zvezde Izvor: Kurir

18:52

Tabela



18:45

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - BAJERN

Hala: Arena

Sudije: Karlos Peruga (Španija). Joanis Fufis (Grčka), Edvard Udjanski (Velika Britanija)

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, avidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović

BAJERN: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Majls, Gifi, Fojtman, Džesup, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gejbrijel, Mekormak. Trener: Svetislav Pešić