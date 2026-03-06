CRVENA ZVEZDA - BAJERN: Posle Obradovića i Pešić dobio tehničku
Košarkaši Crvene zvezde u okviru 30. kola Evrolige dočekuju minhenski Bajern.
Utakmica se igra od 20 časova u beogradskoj "Areni".
Uoči ovog kola Zvezda je na šestoj poziciji sa učinkom od 17 pobeda i 12 poraza. U slučaju trijumfa, crveno-beli bi sa 18 pobeda preskočili Hapoel, koji doduše ima i dve utakmice manje.
Bajern je sa 12 pobedda na 15. mestu. Bavarci imaju četiri pobede manje u odnosu na Monako koji je deseti.
25'
Nvora smanuje sa linije penala - 51:56. Bajern je izađao iz bonusa, Zvezda nema nijedan faul.
Lučić stiže do šestog poena - 51:58.
Nvora smanjuje - 53:58.
Tehnička greška za Svetislava Pešića. Sudije su dosudile faul u napadu Dimitrijeviću, sa čim se Pešić nije složio. nvora smanjuje na 54:58.
Bolomboj za 56:58. Zvezda se potpuno vratila u meč.
23'
Lučić pogađa svoj četvrti poen - 47.54.
Nvora smanjuje svojim prvim poenima iz igre - 49:54.
21'
Mekormak postiže prve poene u drugom poluvremenu - 43:52.
Moneke smanjuje - 45:50. Moneke još jednom precizan - 47:52.
20'
Odželej je fauliran, pogodio je oba bacanja - 38:50. Zvezda šutira 15/17 sa linije slobodnih bacanja.
Moneke u kontri poentira - 40:50.
Batler uz zvuk sirene pogađa za tri - 43:50. Zvezda serijom 7:0 završava prvo poluvreme.
19'
Obst pogađa za tri - 36:49.
Saša Obradović je dobio tehničku grešku! Nezadovoljan je što u prethodnom napadu Crvene zvezde nije dosuđen faul.
Obst je neumoljiv - 36:50.
18'
Dimitrijević prekida nalet Zvezde trojkom - 32:44.
Moneke je na liniji bacanja. Pogodio je prvo, potom i drugo - 34:44. Zvezda je dobra sa penala, ima 13 od 15.
Dimitrijević je fauliran pri šutu. Zvezda sada izlazi iz bonusa. Pogodio je oba - 34:46. Njegovih 11 poena.
Moneke poentira - 36:46.
17'
Izundu zakucava - 30:41.
Mekintajer pogađa, Pešić traži tajm-aut - 32:41. Serija Zvezde 6:0.
16'
Nvora je fauliran pri šutu. Ali je Bajern svakako izašao iz bonusa. Pogodio je samo prvo - 26:39.
Obst postiže lake poene na dodavanje Lučića - 26:41.
Batler je fauliran. Pogodio je prvo, pa i drugo bacanje - 28:41.
15'
Kodi Miler-Mekintajer pogađa prvu trojku za crveno-bele, i to iz desetog pokušaja - 25:36.
Obst je fauliran pri šutu za tri poena. Hladnokrvni Nemac pogađa sva tri bacanja - 25:39.
14'
Ratan-Mejs postiže poen sa penala - 20:34.
Mekormak zakucava - 20:36.
Izundu zakucava - 22:36.
Nesportski faul za Izundua
Ebuka Izundu je dobio nesportsku grešku pošto je nasrnuo na Ratana-Mejsa.
Sukob Izundua i Mejsa
Ebuka izundu i Havijer Ratan-Mejs ušli su u klinč ispred klupe Bajerna.
Sudije gledaju da li je bilo nesportskog ponašanja.
13'
Gifi je precizan, Bajern prvi put ima dvocifrenu prednost - 18:28.
Batler smanjuje sa linije penala - 20:28.
11'
Džesap pogađa trojku, plus devet za Bajern - 17:26.
Zvezda šutira 0/6 za tri poena, Bajern 4/7.
10'
Gabrijel još jednom poentira - 17:21.
Opet Gabrijel ima lake poene, njegov šesti poen - 17:23.
Zvezda nije uspela da poentira u poslednjem napadu, pa gosti sa plus šest ulaze u drugu četvrtinu.
7'
Moneke je fauliran za dva bacanja. Pogodio je prvo, takođe i drugo - 13:14. Ima sedam poena.
Lučić se upisao u strelce - 13:16.
Bolomboj je fauliran. Bajern je tek sad izašao iz bonusa, ali je dozvolio Zvezdi ogroman broj slobodnih bacanja, čak pet. Bolomboj pogađa oba bacanja - 15:16.
6'
Gabrijel je ušao u igru i odmah poentirao - 9:11.
Moneke zakucava - 11:11. Peti njegov poen.
Dimitrijević upisuje svoju drugu trojku - 11:14.
5'
Moneke pogađa pod faulom - 8:7. Pogodio je i dodatno bacanje - 9:7.
Mekormak snažno zakucava za svoj četvrti poen i izjednačenje - 9:9.
4'
Motejunas na asistenciju Mekintajera upisuje svoj 4. poen - 4:7.
mekintajer u kontri postiže svoje prve poene - 6:7.
2'
Nenad Dimitrijević postiže prvu trojku na utakmici - 2:3.
Majk je fauliran. Bivši košarkaš Partizana je oba puta bio precizan - 2:5.
1. četvrtina
Miler-Mekintajer, Nvora, Moneke, Kalinić i Motejunas su startovali za Zvezdu.
Bajern je počeo sa petorkom Dimitrijević, Obst, Majk, Lučić i Mekormak.
Tabela
Standings provided by Sofascore
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - BAJERN
Hala: Arena
Sudije: Karlos Peruga (Španija). Joanis Fufis (Grčka), Edvard Udjanski (Velika Britanija)
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, avidovac, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motiejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke, Dos Santos. Trener: Saša Obradović
BAJERN: Dimitrijević, Da Silva, Ratan-Majls, Gifi, Fojtman, Džesup, Lučić, Obst, Holac, Majk, Gejbrijel, Mekormak. Trener: Svetislav Pešić