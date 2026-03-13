CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE: Karter u sastavu, Miljenović i Jago precrtani
Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj Areni dočekuju Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige.
Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa učinkom od 17 pobeda i 13 poraza.
Sa druge strane, turski tim je trenutno lider sa 22 pobede, uz samo sedam poraza. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je u strašnoj formi sa devet uzastopnih pobeda. Turci su poslednji poraz doživeli u Dubaiju pre više od dva meseca.
Ipak, Zvezda zna kako se igra protiv Fenerbahčea, o čemu govori i podatak da je slavila u prvom ovosezonskom meču u Istanbulu rezultatom 86:81.
Fener ukupno bolji, Zvezda ubedljiva u poslednje tri sezone
Crvena zvezda i Fenerbahče su do sada odigrali 21 utakmicu u Evroligi.
Turski tim vodi 13-8.
Međutim, Crvena zvezda je bolja u poslednje tri sezone i vodi 5-1.
U Beogradu Fenerbahče vodi 5-4.
Tabela
Sastavi
CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE
Hala: Arena, Beograd
Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Serđo Silva
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke. Trener: Saša Obradović
FENERBAHČE: Bako, Birsen, Boldvin, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Bitim, Jantunen, Silva, Kolson, Birč. Trener: Šarunas Jasikevičijus