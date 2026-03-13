Svi događaji
Od najnovijeg
16:49

Fener ukupno bolji, Zvezda ubedljiva u poslednje tri sezone

Crvena zvezda i Fenerbahče su do sada odigrali 21 utakmicu u Evroligi.

Turski tim vodi 13-8.

Međutim, Crvena zvezda je bolja u poslednje tri sezone i vodi 5-1.

U Beogradu Fenerbahče vodi 5-4.

16:42

Tabela

Uoči ovog kola Crvena zvezda je sedma sa učinkom od 17 pobeda i 13 poraza.

Fenerbahče je prvi, ima 22 pobede i samo sedam poraza.

Tabela Evrolige Foto: Printskrin

16:31

Sastavi

CRVENA ZVEZDA - FENERBAHČE

Hala: Arena, Beograd

Sudije: Huan Karlos Garsija, Mehdi Difala, Serđo Silva

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Izundu, Motejunas, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke. Trener: Saša Obradović

FENERBAHČE: Bako, Birsen, Boldvin, Horton Taker, Boston, De Kolo, Biberović, Bitim, Jantunen, Silva, Kolson, Birč. Trener: Šarunas Jasikevičijus