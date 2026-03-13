Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova u beogradskoj Areni dočekuju Fenerbahče u okviru 31. kola Evrolige.

Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa učinkom od 17 pobeda i 13 poraza.

Sa druge strane, turski tim je trenutno lider sa 22 pobede, uz samo sedam poraza. Tim Šarunasa Jasikevičijusa je u strašnoj formi sa devet uzastopnih pobeda. Turci su poslednji poraz doživeli u Dubaiju pre više od dva meseca.