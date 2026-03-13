Zvezda upisala važnu pobedu na domaćem terenu.
Evroliga
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE SENZACIJE ZVEZDE U ARENI: Podigli smo agresivnost u odbrani i zato smo pobedili
Košarkaši Crvene zvezde slavili su nad Fenerbahčeom sa 79:73 u meču 31. kola Evrolige.
Trener crveno-belih Saša Obradović izneo je prve utiske posle meča.
"Tipična plej-of utakmica, mi smo podigli agresivnost u odbrani i zato smo pobedili. Sa više energije možemo da pobedimo svakoga, sa manje je teže. Hajde da gradimo na ovome", rekao je trener Zvezde.
Kako se nose sa pritiskom?
"Mi smo prošli kroz veliki pritisak. Utakmica protiv Bajerna nas je stavila u nezgodnu situaciju. Odradili smo sjajan posao", dodaoje Obradović.
Crvena zvezda - Fenerbahče 2025/26 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
