Trener Fenera Šarunas Jasikevičijus govorio je na konferenciji za medije posle meča:

- Čestitam Saši i Zvezdi. Oni su igrali tokom svih 40 minuta bili konzistentniji tim. Mi nismo igrali dobro. Naš stav nije bio najbolji, u poslednja dva, tri meseca moramo se grupisati jer se nismo baš pronašli. Teško je za naše igrače, recimo da ćemo pričati o ovome. Moramo da se ponesemo sa malo više samopouzdanja i da što pre počnemo sa novim pobedničkim nizom. Igrači su odradili sjajan posao, imamo probleme sa povredama i oni se bore do pobede, da nam daju šanse u poslednja tri meseca. Danas nismo zaslužili da pobedimo, to je sigurno.

Fenerbahče je imao 19 utakmica u svim takmičenjima bez poraza do ovog meča i devet u Evroligi. Šta je bila posledica poraza?

- Kao što sam rekao, ako pogledajte šuteve koje smo promašili, tu je bilo mnogo promašaja. Zvezda je dobar defanivan tim, Saša ih je pripremio. Mislim da danas, da smo mi bili problem. Nema veze, nismo zaslužili da pobedimo. Kako možemo da pričamo o odbrani Zvezde, kad smo u poslednjih sedam poseda primili dva bek dora na Čimu Monekea, Nvora lakih poena.

Neko ga je upitao da li je Jasikevičijus bolji sada kao trener nego kao igrač.

- J*beno se nadam da neću trenirati onoliko koliko sam igrao.

Šta će biti sa Fenerbahčeom, odnosno da li će tim završiti u Evroligi ili NBA Evropi?

- Slušajte, možete biti ko god. Ali klub mora da uradi ono što je najbolje za klub. Mislim da je to ono što ćemo uraditi. Ovo je teška situacija, teški izbori. Ja sam u ljubavi sa evropskom košarkom, ja sam fan NBA lige kad dođe plejof. To je fantastično, razumem najbolje igrače tamo. Ali, slušajte, ja imam decu koja imaju 14-15 godina i čekamo četvrtak i petak da budemo kod kuće. Ja volim evropsku košarku, nadam se da ćemo naći način da igramo u ovakvoj atmosferi, kao što je u Srbiji, u Grčkoj, Fenerbahče ima sjajne navijače, Kaunas takođe... Želim da pronađemo način, ali ne možemo ostati u mestu. Klubovi moraju da pronađu novac, sve je novac, novac, novac. To je život.

Da li je Šarunas Jasikevičijus prtisak zbog pobedničkog niza?

- Zašto bih osećao pritisak? To nije moguće da dođe do 20. pobede. Problem je ako ne osećamo pritisak, ako smo previše opušteni.

Ponovo se dotakao NBA Evrope.

- Slušajte, svi se žale, NBA oseća to. FIBA ostaje iza, ne sviđa mi se FIBA. Oni su toliko "iza" u svemu. Moramo naći način da idemo napred, da budemo bolji. Ako se klubovi žale o finansijama, NBA je tu da se to popravi. Očigledno, FIBA i Evroliga se bore 20 godina, sada FIBA je bliža NBA ligi. To je logično, svi pokušavaju da urade najbolj eza sebe. Sve u sportu mora biti o navijačima. Fan baza ovde, ako pričamo o Mančesteru ili šta već. Gde je logika?

Nastavio je da priča o ovoj temi Šarunas...

- Da, oni konstantno pitaju o mišljenju. Ja sam trener, klub mora pronaći način. Evroliga traži rešenje, FIBA traži rešenje, toliko priča ima o svemu. Neće biti mnogo, mnogo bolje ako se NBA pokaže. To nije logično, TV market, fanovi... NBA ima iskustvo, ideje i sve. Ja sam zabrinut za navijače i esenciju evropske košarke, to je prelepo. Sve što se dešava ovde je mnogo, ali je prelepo.

Za kraj, Šarunasu Jasikevičijusu se potkrala i nova psovka.

- Koji k...c, čoveče. Cilj je da pobedimo sledeću utakmicu. Veoma pametno pitanje.

