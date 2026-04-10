Svi događaji
Od najnovijeg
20:59

9' Neverovatno...

Serija Asvela 7:0 - 19:16 vodi Zvezda.

20:56

7' Sve ide kako treba po Zvezdu!

Čvrsta odbrana, tranzicija, dobar šut spolja i Zvezda vodi sa 19:9.

20:52

5' Leti Nvora!

Dva moćna zakucavanja - 11:7 za Zvezdu!

20:50

4' Dobar ritam Zvezde!

Trojka Monekea pa asistencija za prednost Zvezde - 9:7.

20:49

2' Vodi Asvel!

5:2 za domaćina na početu.

20:41

Prva četvrtina!

Sve je spremno za početak!

Petorka Zvezde: Mekintajer, Karter, Nvora, Moneke i Rivero.

20:37

Zvezda mora da pobedi!

Ne propustiteEvroligaNAJCRNJI SCENARIO ZA CRVENU ZVEZDU PRED ASVEL! Ako se ovo dogodi, sledi "šut karta" iz plej-ina! Pobeda je već upisana, ali tradicija...
U slučaju poraza Zvezda može da dovede sebe u tešku situaciju pred put u Madrid.

19:44

Dobrodošli na lajv prenos meča Asvel - Crvena zvezda!

Crvena zvezda od 20.45 juri pobedu u Vilerbanu!