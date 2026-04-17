IPAK JE PARTIZAN POKVARIO PLANOVE ZVEZDI! KONAČNA TABELA EVROLIGE! Koliko će skupo crveno-bele koštati poraz u večitom derbiju! Sada je kasno za kajanje!
Sve što je moglo da pođe naopako po Crvenu zvezdu pošlo je u petak veče...
Monako, Barselona i Panatinaikos su ostvarili pobede u poslednjem, 38. kolu ligaškog dela Evrolige, i tako poslali Zvezdu na 10. mesto - na dno plej-ina!
Zvezdu sada čeka pakao Blaugrane u utorak i okršaj sa Barselonom, a ispostaviće se ipak da je plej Partizana Karlik Džons, kao i ostatak crno-belog karavana, pokvario planove Zvezdi u finišu Evrolige.
Tu su još i porazi Zvezde od Makabija i Bajerna u Beogradu - koji su baš skupi! Na kraju, Zvezda je zauzela 10. poziciju sa učinkom od 21-17, dok je Partizan 15. sa skorom od 16-22.
Mesto u prvih šest su ostvarili Olimpijakos, Valensija, Real Madrid, Fenerbahče, Žalgiris i Hapoel, dok će kroz plej-in svoje mesto tražiti Panatinaikos, Monako, Barselona i Crvena zvezda.
