Eliminacija Crvena zvezda iz Evrolige nije prošla bez reakcije večitog rivala.

Nakon poraza crveno-belih od Barselone u prvom meču plej-ina Evrolige, Partizan se oglasio na društvenim mrežama – i to na način koji je mnoge zaintrigirao.

Klub iz Humske objavio je video pod nazivom „Crna strana belog grada“, uz inserte sa derbija protiv Zvezde. Ono što je posebno zapalo za oko jeste tajming – objava je plasirana u 22:39, praktično u trenutku kada je postalo jasno da je Zvezda završila evropsku sezonu.

Partizan - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Na društvenim mrežama odmah su krenule spekulacije: da li je reč o slučajnosti ili pažljivo tempiranoj provokaciji na račun ljutog rivala? 

U svakom slučaju ovaj potez izazvao je žestoku polemiku na mrežama. I dok jedni smatraju da je u pitanju čista provokacija u osetljivom trenutku za rivala, drugi veruju da je reč o unapred planiranoj objavi bez skrivene namere.

Kako god, potez Partizana nije prošao nezapaženo!

Ne propustiteKošarkaDOŽIVEO KRAH, PA OSTAO NEM POSLE JEDNOG NEZGODNOG PITANJA! Obradović bez odgovora - nije želeo da priča o ŠOKANTNOJ odluci!
Saša Obradović
Evroliga"ZAŠTO NE SME DA SE KRITIKUJE OBRADOVIĆ?!" Legendarni stručnjak digao glas - evo koga je sve okrivio za neuspeh Zvezde: Ako Kup bude jedini trofej...
Saša Obradović
EvroligaVLADE ĐUROVIĆ KAO POKISAO U STUDIJU NAKON DEBAKLA CRVENE ZVEZDE: Opleo po Mekintajeru kao nikada do sada: "Svi su bolji od njega"! Ljut i utučen posle poraza!
Vlade Đurović.jpg
EvroligaOBRADOVIĆA NOVINARI PITALI O BUDUĆNOSTI: Trener Zvezde otkrio zašto Dobrić nije igrao
Saša Obradović

Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir