Eliminacija Crvena zvezda iz Evrolige nije prošla bez reakcije večitog rivala.

Nakon poraza crveno-belih od Barselone u prvom meču plej-ina Evrolige, Partizan se oglasio na društvenim mrežama – i to na način koji je mnoge zaintrigirao.

Klub iz Humske objavio je video pod nazivom „Crna strana belog grada“, uz inserte sa derbija protiv Zvezde. Ono što je posebno zapalo za oko jeste tajming – objava je plasirana u 22:39, praktično u trenutku kada je postalo jasno da je Zvezda završila evropsku sezonu.

Partizan - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Na društvenim mrežama odmah su krenule spekulacije: da li je reč o slučajnosti ili pažljivo tempiranoj provokaciji na račun ljutog rivala?

U svakom slučaju ovaj potez izazvao je žestoku polemiku na mrežama. I dok jedni smatraju da je u pitanju čista provokacija u osetljivom trenutku za rivala, drugi veruju da je reč o unapred planiranoj objavi bez skrivene namere.

Kako god, potez Partizana nije prošao nezapaženo!