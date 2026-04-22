Pred Zvezdom su ostale obaveze u ABA ligi i KLS, a već se prave planovi za sledeću sezonu.

Jedan od igrača koji će navodno napustiti tim je Džoel Bolomboj, koga želi Makabi Tel Aviv, tvrdi izraelski portal "IsraelHayom".

Džoel Bolomboj je bio jako važan šraf u ekipi Zvezde, a ovoga leta mu ističe ugovor u crveno-beloj ekipi.

On je propustio određeni deo sezone zbog povrede koju je zaradio još tokom prethodne sezone, a čak i kad se vratio - opet je morao da pauzira.

Vidi se da ovo nije baš isti Džoel Bolomboj, nedostaje još utakmica i da verovatno postoji i doza straha. Kako bilo, Makabi bi navodno želeo da dovede Bolomboja koji ima rusko i ukrajinsko državljanstvo.