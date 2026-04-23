Slušaj vest

Još jedna razočaravajuća sezona je iza Crvene zvezde u Evroligi.

Crveno-beli su ispali u plej-inu od Barselone, te su navijači posle krupnih najava uprave doživeli bolno prizemljenje i razočaranje.

Da li znate ko je bio najbolji igrač Zvezde ove sezone u Evroligi? Neki bi rekli Džered Batler, neki Kodi Miler-Mekintajer, neki Džordan Nvora... Istina je - niko od navedenih!

Kada se gleda indeks korisnosti, najbolji igrač bio je Čima Moneke!

1/18 Vidi galeriju Čima Moneke u dresu Crvene zvezde Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

On je na 35 odigranih mečeva imao indeks od 18.5, uz 13.9 poena, 6.5 skokova i dve asistencije po utakmici. Na drugom mestu ove liste je Džordan Nvora sa indeksom 15.9 na 34 utakmice, treći je Miler-Mekintajer sa indeksom 15 na 39 mečeva, a tek četvrti Džered Batler sa indeksom 10.8 na 32 utakmice.

Pogledajte i tabelu sa učinkom igrača Crvene zvezde u Evroligi ove sezone.

Foto: Printscreen

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: