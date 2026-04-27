Košarkaš Crvene zvezdeČima Moneke progovorio je o kritičarima koji nisu imali nimalo milosti nakon nove sezone bez plej-ofa u Evroligi.

Kritika nije manjkalo. Društvene mreže su gorele, otkrio je Moneke u podkastu "Triple Threat Show":

- Svi trolovi i ljudi na društvenim mrežama koji su srećni što smo izgubili ili što nismo u plej-ofu - to je deo života kad si neko do koga je ljudima stalo. Da im nije stalo, ne bi ih zanimalo da li sam ušao ili nisam otišao u plej-of. Ljudi brinu iz dobrih i loših razloga, a ja sam zahvalan na tome svim pravim navijačima koje viđam i koji mi šalju poruke, kojih bih rekao da ima oko 95 odsto. Vratićemo se jači i bolji. Hvala na podršci, a ovi drugi.

Osvrnuo se na konstataciju da igrači Zvezde jednostavno nemaju previše iskustva u igranju plej-ofa.

- Ne znam da li je problem iskustvo, jer, na primer, Žalgiris, osim Najdžela Vilijamsa-Gosa, nema mnogo iskustva, a ipak su u plej-ofu. Ali to sada nije bitno. Mislim i nadam se da će uprava verovati u ono što smo počeli da gradimo i da smo ovog leta uradili dobar posao s igračima koje smo doveli. Postoji način da unapredimo tim i da učimo iz grešaka iz ove sezone. I nemam dilemu da ću, kad za deset godina pogledam unazad, na period u Zvezdi gledati kao uspešan. Ne znam kako će izgledati sledeća sezona, ali sam siguran da će ovo biti najmanje uspešna od svih koje ću imati dok sam ovde. Sve je proces, tako da mi je u redu da se nosim s ovom privremenom bukom, jer sam naučio da me ne zanima mišljenje tih gubitnika. Izađem u stvarni svet i ne osećam ništa od toga. Baš ništa. To što me zovu jutjuberom, podkasterom ili influenserom – da li je to uvreda?

- Ne razumem potrebu ljudi da vređaju, da se žale zbog svega, odnosno traže problem u svemu. Neko ko se ne smeje na terenu, reći će da mu ne nije dovoljno stalo. Ko se previše smeje, nije fokusiran. Neko se previše ljuti, loš je saigrač… Svet društvenih mreža je sramotan, iskvaren i frustriran, ali dobra stvar je da meni niko u stvarnom životu nije u lice nije rekao ništa slično. Naprotiv, ljudi mi pokazuju ljubav - zaključio je Čima Moneke.

