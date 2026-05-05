MONAKO - OLIMPIJAKOS! Monako se potpuno raspao, Grci žele da večeras završe posao!
Košarkaši Monaka večeras od 19.45 igraju treći meč četvrtfinalne serije Evrolige protiv Olimpijakosa, u koji ulaze sa velikim rezultatskim zaostatkom od 2:0.
Ekipa iz Kneževine je saterana u ćošak i suočava se sa najtežim zadatkom do sada. Kako bi sačuvao nadu za plasman dalje i izbegao „metlu“ u četvrtfinalu Evrolige, Monako u trećem susretu protiv Olimpijakosa nema drugog izbora osim pobede.
Završena je prva četvrtina!
Monako - Olimpijakos: 17:26
Gosti su maksimalno motivisano ušli u meč sa ciljem da večeras završe kompletan posao.
Ipak, i Monako je solidno orvorio utakmicu, ali je njihova defanziva ubrzo popustila. Prvu deonicu je potpuno obeležio plejmejker gostiju, Tomas Vokap, koji je kaznio svako ostavljanje prostora i pogodio četiri trojke iz pet pokušaja, ostvarivši indeks korisnosti 13.