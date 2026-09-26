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Are je rođen u Zagrebu u porodici nigerijskih doseljenika. Hrvatsku je smatrao svojim jedinim domom, ali je od najranijeg detinjstva imao težak životni put.

Sa 6 godina imao 12 kiligrama

Kada je imao samo tri godine, majka mu je poginula u saobraćajnoj nesreći. Brigu o njemu preuzeo je otac, koji je prodavao polovnu robu na zagrebačkom Hreliću. Prema svedočenjima ljudi koji su poznavali njegovu priču, Abraham je kao dete bio zapostavljan i fizički zlostavljan. Sa šest godina imao je svega 12 kilograma.

Prekretnica se dogodila 2005. godine. Njegov otac je tada zamolio trgovkinju Zejnu Herak da pričuva dečaka nekoliko dana, ali se više nije vraćao. Herak ga je prihvatila i zajedno sa suprugom odgajala kao svoje dete.

Iako je kasnije pokušala da ga usvoji, komplikovan pravni status to nije dozvolio. Abraham ju je, međutim, celog života smatrao svojom majkom.

Godinama se borio i za rešavanje statusa u Hrvatskoj. Bez osnovnih dokumenata nije mogao normalno da putuje, a u školu je krenuo tek sa osam godina. Ipak, završio je osnovnu i srednju ugostiteljsku školu, a želeo je da se obrazuje za fizioterapeuta ili kondicionog trenera.

Hrvatsko državljanstvo

Posle gotovo 23 godine borbe dobio je hrvatsko državljanstvo. U novembru 2022. godine pravosnažno je stekao državljanstvo Hrvatske, zemlje u kojoj je rođen i proveo čitav život.

U međuvremenu je pronašao svoje mesto u MMA. Trenirao je u zagrebačkom American Top Teamu, a profesionalni debi imao je 2020. godine na FNC Armagedonu. U karijeri je ostvario jednu pobedu i tri poraza.

Poslednje godine života bile su mnogo turbulentnije. Prema navodima iz borilačkih krugova, Are se suočavao sa problemima sa kockanjem, dugovima i narkoticima. Imao je i sukob sa ljudima iz FNC-a, uključujući Dražena Forgača, a njegov slučaj dospeo je i u policijske i pravne postupke.

Foto: You Tube

Tragedija!

Kraj njegove životne priče otkriven je 22. septembra, kada su na području zagrebačke Peščenice pronađeni ljudski ostaci tokom raščišćavanja prostora sa velikom količinom otpada. Dan kasnije pronađen je i ostatak skeleta.

Prema dostupnim informacijama, identitet je naknadno potvrđen, a slučaj je prosleđen na sudskomedicinsku obradu. Pojavile su se informacije da je Are preminuo u napuštenom objektu, nakon čega je njegovo telo navodno zajedno sa građevinskim materijalom završilo među otpadom.

Zvanični nalazi istrage trebalo bi da daju konačan odgovor o okolnostima i uzroku njegove smrti.

Od dečaka koji je ostavljen na Hreliću i godinama čekao dokumente, do MMA borca koji je nastupao pred publikom — život Abrahama Area bio je pun teških preokreta. Završio se prerano, sa samo 26 godina.