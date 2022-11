MUNDIJAL UŽIVO, 9. DAN: Danas pada KAMERUN - Piksi sa najjačim sastavom ruši NEUKROTIVE LAVOVE!

Dobro došli na Kurirov blog uživo!

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu, a Kurir je rešio da vas na najbolji način informiše o svim mundijalskim dešavanjima. I to iz minuta u minut!

U našem blogu uživo na jednom mestu će pronaći najnovije informacije, rezultate, najave, kao i brdo zanimljivosti koje prate najvažniju sporednu stvar na svetu.

Uživajte!

Raspored današnjih mečeva: Kamerun - Srbija (11.00) Južna Koreja - Gana (14.00) Brazil - Švajcarska (17.00) Portugal - Urugvaj (20.00)

06.02 - SASTAV ORLOVA ZA KAMERUN

Srbija 3-4-3: Vanja Milinković-Savić - Nikola Milenković, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović - Andrija Živković, Saša Lukić, Sergej Milinković-Savić, Filip Kostić - Dušan Vlahović, Dušan Tadić, Aleksandar Mitrović.

06.01 - Stojković: Videćemo ko će biti bolji

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da će na najbolji način pripremiti ekipu za meč sa Kamerunom, kao i da je stanje sa povređenim igračima bolje u odnosu na prvi meč na Svetskom prvenstvu. "Pripremićemo ga najbolje što možemo, veoma važna utakmica protiv Kameruna, s obzirom na to što smo i mi i oni krenuli porazom, ali to ne umanjuje naše aspiracije za ono što želimo da uradimo i ono što očekujemo. Utakmicu ćemo pripremiti na najbolji način i videćemo ko je bolji sutra", rekao je Stojković i dodao da protiv Kameruna očekuje "kompaktnu" igru u odbrani i napadu. "Znam sastav, znam ko će igrati i to je razlika u odnosu na utakmicu sa Brazilom kada nisam znao ko će da igra", istakao je on. Poslednji put Kamerun je neku evropsku selekciju na Svetskom prvenstvu pobedio 1990. godine, kada je savladana Rumunija.

